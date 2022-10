Inwestycja w Ukrainę to inwestycja w silnego sojusznika  

"Wojna w Ukrainie trwa i nikt nie wie, ile miesięcy lub lat może jeszcze się toczyć. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że kraj obroni niepodległość i suwerenność, co zresztą - jak zadeklarowały Stany Zjednoczone i inne państwa NATO - jest głównym celem wsparcia dla Ukrainy. Przyjdzie więc moment, w którym nasz wspólny sąsiad będzie musiał dokonać nowego otwarcia gospodarczego - odbudować kraj, ale też uruchomić procesy rozwojowe, których nie udało się rozpocząć od upadku Związku Radzieckiego. Polska może odegrać w tym nowym otwarciu bardzo ważną rolę - polityczną, finansową i biznesową" - pisze w piątek "Puls Biznesu".

Gazeta wylicza, że przy założeniu, że koszty odbudowy wyniosą w krótkim okresie ok. 100 mld dolarów, "czyli tyle, ile wartość zniszczeń infrastrukturalnych" - jeśli połowę tej kwoty pokryją bezzwrotne granty, a udział Polski będzie 2-3 krotnie większy niż jej udział w łącznym PKB Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych - to powinniśmy zaproponować ok. 2,5 mld USD.

"Nie jest to kwota poza naszym zasięgiem, choć oczywiście w czasach trudnych wyrzeczeń fiskalnych i inflacji nie jest ona mała. Ponadto powinniśmy zaproponować wciągnięcie Ukrainy do projektów inwestycyjnych Trójmorza, które mają być finansowane na zasadach rynkowych przez banki rozwojowe krajów członkowskich" - zaznaczono.

Dodano również, że Ukraina będzie potrzebowała inwestycji prywatnych we wszystkich kluczowych sektorach gospodarki. "Polskie firmy mogą wziąć w tym udział" - czytamy.

Aktualizujemy na bieżąco: Nasza relacja z wojny na Ukrainie