Procesje to kolejny etap II Ogólnopolskiego Kongresu Różańcowego, który odbył się w częstochowskim sanktuarium w czerwcu. Ich inicjatorem jest Stowarzyszenie Nowa Ewangelizacja, a włączyły się wszystkie wspólnoty różańcowe z kraju.

W Częstochowie procesja przeszła z archikatedry św. Rodziny na Jasną Górę. Przewodniczył biskup pomocniczy arch. częstochowskiej Andrzej Przybylski.

Podczas Mszy po procesji mówił, że dziś Polska i świat potrzebują wielkiego wołania o pokój, otulenia modlitwą różańcową. - Trzeba, żebyśmy wzięli różaniec do ręki, ale wzięli go razem, nie tylko indywidualnie. Z pewnością każdy prywatnie odmówiony w domu różaniec ma wielką moc, ale olbrzymią moc, o wiele jeszcze większą ma ten odmówiony wspólnie, gdy tą modlitwą świadczymy o naszej wierze na ulicach naszych miast - przekonywał bp Przybylski.

Krajowy moderator Stowarzyszenia Żywy Różaniec ks. Jacek Gancarek przypomniał, że intencja, którą św. Jan Paweł II dołączył do odmawiania różańca - za rodziny - jest wciąż aktualna. Modlitwą różańcową podczas procesji przepraszano także za wszystkie grzechy przeciwko życiu, za profanacje i bluźnierstwa.

- W dokumentach Kościoła katolickiego Matka Boża jest Gwiazdą Ewangelizacji. Jeżeli ma być nowa ewangelizacja Polski, to Maryja będzie nam wskazywać drogę. To ona szła do św. Elżbiety jako ta, która niesie Chrystusa. My idziemy za Nią - wyjaśnia ideę Gwiaździstych Procesji Różańcowych Małgorzata Stuła-Topolska ze Stowarzyszenia ,,Nowa Ewangelizacja.

Organizatorzy Gwiaździstej Procesji Różańcowej „Z Maryją dla Polski” przypominają, że modlitwa różańcowa już nieraz zmieniła bieg historii narodów świata, także Polaków. Zwłaszcza ta odmawiana publicznie, w procesjach - jako świadectwo wiary. Nawoływali do niej Pius V czy Innocenty XI. Procesje różańcowe odbywały się przed jedną z największych bitew morskich w historii Europy - pod Lepanto, kiedy zwycięstwo nielicznych wojsk chrześcijańskich uchroniło Europę od podboju przez islam. Na różańcu wypraszano ocalenie w 1920 r. przed nawałą bolszewicką.

- Jeżeli przyjdzie zwycięstwo, przyjdzie ono przez różaniec – przypomniał wezwanie wielu papieży ks. Gancarek.

- Drżę, kiedy w kieszeni sutanny nie mam różańca. Bo czasem się zmienia strój i się go nie przełoży. Staram się więc mieć go w każdej kieszeni i odmawiać go w każdej wolnej chwili. Może za naszymi braćmi ze Wschodu moglibyśmy nazwać różaniec modlitwą nieustającą - jak oni mają swoją, tak my mamy różaniec. Nie zawsze ma się czas na cały różaniec, czasem można wykorzystać jakąś przerwę, oczekiwanie, a nawet podczas zwykłego spaceru można uświęcić swoje życie właśnie modlitwą różańcową – zachęcał bp Przybylski.