"Sieć kwalifikowanych dostawców węgla (tzw. KDW) zaczęto tworzyć na przełomie sierpnia i września tego roku. Z zaledwie kilku składów w Polsce, obecnie rozrosła się do 90 składów we wszystkich województwach. Docelowo sieć KDW ma liczyć sto i więcej współpracujących firm" - poinformował w piątek PAP rzecznik PGG Tomasz Głogowski.

Obecnie połowę węgla kupowanego w e-sklepie PGG klienci zamawiają z opcją dostawy przez KDW. "Projekt będzie kontynuowany, aby maksymalnie przybliżyć składy do gospodarstw domowych i ułatwić klientom zaopatrzenie w opał" - dodał rzecznik.

Przedstawiciele PGG zapewniają, że koszty transportu węgla za pośrednictwem KDW są wielokrotnie mniejsze niż w przypadku samodzielnego zamówienia takiej usługi w prywatnych firmach przewozowych, które - jak wynika z ofert zamieszczanych w internecie - za przewóz 2-3 ton węgla ze Śląska do odległego regionu oczekują nawet 4-5 tys. zł.

"Koszty transportu i przeładunku w sieci kwalifikowanych dostawców PGG są atrakcyjne i wielokrotnie niższe niż u przewoźników na krajowym rynku" - zapewnił Tomasz Głogowski.

Przedstawiciele Grupy wyliczyli, że średnio dla dostaw w Polsce cena przewozu jednej tony węgla wynosi u KDW 317 zł. Przy transporcie na niewielki dystans, np. z kopalni do odbiorcy w woj. śląskim, jest to średnio 107 zł za tonę. Koszty rosną wraz z odległością.

Dowóz węgla z kopalni w Świętokrzyskie kosztuje średnio u KDW 132 zł/t, do woj. łódzkiego 180 zł/t, w Opolskie 218 zł/t, w Lubelskie 273 zł/t, do Wielkopolski 276 zł/t, na Dolny Śląsk 283 zł/t, do Małopolski do 290 zł/t a do woj. podkarpackiego 380 zł.

Najkosztowniejszy jest transport do odległych regionów; do woj. zachodniopomorskiego jest to średnio 379 zł/t, do woj. kujawsko-pomorskiego 459 zł/t, do woj. warmińsko-mazurskiego 456 zł/t, a na Podlasie 466 zł/t.

Od początku tego roku sklep internetowy Polskiej Grupy Górniczej obsłużył ponad 300 tys. klientów, do których trafiło ponad milion ton węgla. W e-sklepie zarejestrowanych jest przeszło 800 tys. użytkowników. Podczas każdej sesji sprzedażowej węgla opałowego, we wtorki i czwartki, o zakup węgla stara się ok. 140 tys. klientów. Co tydzień PGG sprzedaje ok. 50 tys. ton węgla opałowego. Natomiast podczas sesji w poniedziałki, środy i piątki odbiorcom indywidualnym oferowane są miały energetyczne.