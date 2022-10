Rekordowa biała trufla  

Znalazł ją - z pomocą wiernego labradora Isotty - we włoskim Montacuto w dolinie Curone ekspert w zbieraniu trufli Gian Piero Santamaria. Ważyła 286 gramów.

Jak piszą włoskie media – biała trufla o tej wadze w tym roku to prawdziwa rzadkość, głównie z powodu suszy. Łowca aromatycznych grzybów trafił na nią w rejonie między Monleale a Volpedo, dzięki swojemu szkolonemu psu. Miał prawdziwe szczęście, bo w tym roku nawet tacy eksperci jak Gian Piero Santamaria znajdują niewiele białych trufli – tłumaczy Maria Teresa Marchese w dzienniku „La Stampa”.

„Trzeba mieć dużo szczęścia” – potwierdził łowca trufli. „Dwa dni poszukiwań – piątek i sobota – i znalazłem tylko tę sztukę. To wina suszy: od 30 kwietnia w regionach Alessandrii i Oltrepò nie padało ani raz przez ponad trzy dni z rzędu. A jeśliby padało nawet teraz, to już na nic. Dla białej trufli powinno padać, jak dla zbóż, od połowy czerwca do połowy lipca” – tłumaczy.

W 2018 r. – jak pisze „La Stampa” – Gian Piero, razem ze swoim innym labradorem Geą, znalazł rekordową truflę w Montacuto – ważyła 646 gramów i zdobyła pierwszą nagrodę na targach wystawienniczych w San Sebastiano Curone. „Gdybym i tę, co teraz, znalazł 20 dni później, mogłaby konkurować w San Sebastiano, ale i tak już mam szczęście, nie spodziewam się znaleźć innych. Jak na ten rok, to i tak wydarzenie nadzwyczajne” – podsumował łowca trufli.