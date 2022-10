Rzecznik KEP: Odwiedzając cmentarze, zadbajmy o nasze bezpieczeństwo  

Rzecznik Episkopatu podkreślił znaczenie duchowe Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego. Zachęcił do tego, by ten czas był czasem modlitwy za zmarłych, refleksji dotyczącej życia wiecznego, ale również refleksji nad naszym postępowaniem. „Módlmy się też do naszych Aniołów Stróżów, by wspierali nas w tym, byśmy nie przekraczali prędkości i zachowali etyczne normy. Abyśmy wszyscy ten dzień mogli przeżyć bezpiecznie” – powiedział.

Życzył wszystkim, by były to dni zadumy, ale także i tego, by podejść do tego czasu roztropnie i mądrze. „Byśmy bezpiecznie przyjechali na groby, bezpiecznie odwiedzili naszych bliskich zmarłych, i abyśmy później bezpiecznie wrócili do domów” – powiedział.

Dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej ks. Grzegorz Giemza zwrócił uwagę na to, jak ważna jest refleksja nad swoim postępowaniem oraz uważność na drugiego człowieka. Zaapelował o życzliwość i uprzejmość, o to, aby „zauważyć tych, którzy z powodu swojej zadumy czy smutku mogą być nieuważni i nieostrożni”. „Duchowość to przede wszystkim postawa wobec drugiego człowieka” – podkreślił.

Insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendanta Głównego Policji zwrócił uwagę na to, aby w listopadowym czasie zadumy i refleksji, zachować ostrożność i nie paść ofiarą kradzieży. Zaapelował m.in. o zabezpieczenie domu przed wyjazdem oraz uważanie na wartościowe rzeczy, które mamy przy sobie, podczas odwiedzania cmentarzy.

Nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji zwrócił uwagę na bezpieczne poruszanie się po drogach i stosowanie się do poleceń kierujących ruchem policjantów. Zachęcił do wcześniejszego sprawdzenia organizacji ruchu drogowego 1 i 2 listopada oraz do korzystania z komunikacji miejskiej. Nadkom. Opas zaznaczył też, jak ważne dla bezpieczeństwa jest stosowanie elementów odblaskowych przez pieszych.

Wszyscy uczestnicy spotkania podkreślali, jak ważne jest to, aby Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny były dniami zadumy i refleksji, ale też bezpiecznych powrotów.