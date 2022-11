Bp Nafaa: niezwykła wartość obecności Papieża na Półwyspie Arabskim  

Bp Nafaa zaznacza, że obecne spotkanie w Bahrajnie zatacza szersze kręgi niż poprzednie odwiedziny w Abu Zabi, bowiem tym razem zgromadzono nie tylko Franciszka i Wielkiego Imama al-Azhar, Ahmeda Al-Tayyeba, ale również przedstawicieli innych Kościołów czy wspólnot muzułmańskich. Wizyta Ojca Świętego posiada, zdaniem hierarchy, niezwykłą wartość.

Bp Nafaa: to spotkanie ujawnia Kościoły w świecie arabskim i sprzyja dialogowi

„Po pierwsze oczywiście nikt nie może zaprzeczyć, iż te odwiedziny są ważne w skali światowej, bo chodzi tu rzeczywiście o spotkanie, jak podkreśla tytuł forum, między Wschodem a Zachodem, a to coś bardzo znaczącego. Ale też obecne wydarzenie ma bezpośredni wpływ na wszystkie Kościoły wschodnie, które przez wizytę Ojca Świętego w kraju arabskim, gdzie pozostajemy obecni, mieszkamy, dużo pracujemy, otrzymują szczególnie silne wsparcie poprzez obecność naszych braci. Jesteśmy Arabami, a oni w ten sposób poznają, że należymy do konkretnego Kościoła i że jest to wspólnota istniejąca na światowym poziomie. Również wskazuje na to delegacja przybyła razem z Papieżem – kard. Parolin, kard. Sandri i wszyscy inni. Tak ujawnia się Kościół widoczny, zorganizowany, piękny, co daje nam siły do kontynuowania działania w tych krajach razem z naszymi braćmi, z całym społeczeństwem Bahrajnu z różnych wspólnot, różnych religii, z większą mocą i żarliwością – mówi bp Nafaa. – Naturalnie, stanie się tak szczególnie po tym spotkaniu, które, jeśli Bóg zechce, umocni dialog i wzajemne otwarcie między wszystkimi.“