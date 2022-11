Kard. Krajewski: Światowy Dzień Ubogich zdejmuje bielmo z naszych oczu  

Zdaniem Jałmużnika Papieskiego obchodzony dzisiaj Światowy Dzień Ubogich chce zdjąć bielmo z naszych oczu i pokazać, że to my nie widzimy ubogich, a oni są i będą zawsze pośród nas. Kiedy jednak zorientujemy się, że oni są dla nas, to wtedy również my będziemy dla nich.

Kard. Konrad Krajewski zwrócił uwagę, że widzialne ambulatorium na Placu Świętego Piotra działa codziennie po drugiej strony Kolumnady Berniniego.

„Ten dzień jest wyjątkowy i właśnie zdejmuje bielmo z naszych oczu, żeby zobaczyć ubogich. Postawiliśmy ambulatorium prawie na środku Placu św. Piotra, żeby przechodzący wiedzieli, że choć niektórzy nie mają dostępu do szpitali, do badań, to jednak po drugiej stronie Kolumnady, każdego dnia jest czynne ambulatorium, gdzie około 40 lekarzy uczestniczy [w akcji] w ciągu miesiąca i proszę sobie wyobrazić, że w samym październiku tysiąc dziesięć osób zostało przyjętych pod Kolumnadą” – podkreślił kard. Krajewski. „Wszyscy wyszli z badaniami i z lekarstwami, a jeśli trzeba było im pomóc, co się zdarza, poprzez leczenie szpitalne, to też tam istnieje dla nich miejsce” – powiedział.

