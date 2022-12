Błaszczak, który w poniedziałek w Dowództwie WOT w podwarszawskim Zegrzu spotkał się z żołnierzami i funkcjonariuszami służb podległych MSWiA, wskazał na programy modernizacji technicznej służb mundurowych.

"Ten rok upłynął w cieniu wojny na Ukrainie. Rosyjska agresja na Ukrainę wciąć stanowi największe wyzwanie dla wolnego świata" - powiedział. "Wspieramy Ukrainę, gdyż na Ukraina walcząc o swoją wolność walczy także o naszą wolność" - dodał.

"To państwa codzienna służba sprawiła, że Polska jest bezpieczna" - zwrócił się do żołnierzy, policjantów, strażników granicznych i strażaków. Zwrócił uwagę, że wojsko jest wyposażane w nowoczesny sprzęt, trwa też trzecia edycja programu modernizacji służb MSWiA. "Konsekwentnie od 2015 roku wzmacniamy Wojsko Polskie. Wzmacniamy bezpieczeństwo naszej ojczyzny" powiedział. Obowiązująca od kwietnia ustawę o obronie ojczyzny określił jako "fundament, na którym budujemy cały system bezpieczeństwa naszej ojczyzny, podstawę prawną, ale także finansową do tych wszystkich działań, które związane są ze wzmocnieniem Wojska Polskiego".