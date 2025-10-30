Polscy luteranie upamiętnią w piątek rocznicę Reformacji

Pamiątkę Reformacji będą obchodzili w piątek wierni Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Wieczorem w świątyniach odprawione zostaną nabożeństwa. Zabrzmi hymn luteranów "Warownym grodem jest nasz Bóg", którego autorem był Marcin Luter.

- Święto to nawiązuje do ogłoszenia 31 października 1517 roku w Wittenberdze 95 tez przez augustiańskiego zakonnika ks. dr. Marcina Lutra. Zachęcał w nich do dyskusji na temat pokuty i odpustów. Chciał również przypomnieć ówczesnemu Kościołowi o Bogu i jedynym źródle wiary, jakim jest Pismo Święte. Wydarzenie to zapoczątkowało Reformację, czyli odnowę Kościoła chrześcijańskiego - powiedziała PAP rzecznik Kościoła Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska.

Święto Reformacji jest jedynym oryginalnym świętem ewangelickim. Ponad połowa polskich luteranów mieszka na Śląsku Cieszyńskim. - W Pamiątkę Reformacji ewangelicy spotykają się na okolicznościowych nabożeństwach, podczas których śpiewany jest hymn Kościoła: pieśń "Warownym grodem jest nasz Bóg", autorstwa ks. Lutra - powiedziała Godfrejów-Tarnogórska.

Jak dodała, w piątek w programie 2. TVP od godz. 17. transmitowane będzie nabożeństwo reformacyjne z kościoła św. Krzyża w Słupsku. Parafie będą transmitowały nabożeństwa w internecie.

Rzecznik przypomniała, że Pamiątka Reformacji wypada w tym roku w piątek. Wiernym przysługuje prawo zwolnienia od nauki lub pracy.

Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska podkreśliła, że przesłanie Reformacji streszcza się w kilku zasadach. Tylko Jezus Chrystus jest zbawicielem, Bożym Synem. Nie ma innych pośredników między Bogiem a człowiekiem. Tylko z Bożej łaski przez wiarę człowiek jest usprawiedliwiony. Tylko Pismo Święte jest źródłem objawienia Boga i drogowskazem w życiu każdego chrześcijanina. Tylko poprzez Słowo Boże głoszone w kazaniu i sakramentach Duch Święty budzi wiarę.

Intencją Lutra nie było tworzenie nowego Kościoła, lecz zreformowanie istniejącego. Pięć wieków temu okazało się to niemożliwe. W 1521 roku Luter zerwał ze Stolicą Apostolską, a ówczesny papież Leon X obłożył go ekskomuniką.

Reformacja uruchomiła procesy, które nie tylko zmieniły sytuację religijną Europy, ale też zapoczątkowały przemiany w przestrzeni kulturowej, społecznej, gospodarczej i politycznej. Ewangelicyzm wpłynął na rozwój kultury, języków narodowych, szkolnictwa, muzyki sakralnej, działalności społecznej oraz świadomości obywatelskiej w Europie.

Kościół Ewangelicko-Augsburski w Polsce należy do rodziny Kościołów luterańskich. Liczy ponad 60 tys. wiernych, z których ponad połowa mieszka na Śląsku Cieszyńskim. Kościoły luterańskie na świecie liczą około 80 mln członków.