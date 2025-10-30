Jedną ze stacji metra w stolicy Iranu poświęcono Matce Bożej  

Jedną ze stacji metra w Teheranie poświęcono Matce Bożej. Na ścianie stacji w stolicy Islamskiej Republiki Iranu odsłonięto wielką płaskorzeźbę z wizerunkiem Maryi z opisem Maryam-e Moghaddas, co oznacza „Święta Maria”. Arcybiskup Teheranu kard. Dominique Joseph Mathieu mówi o symbolu pokoju i dialogu.

Zobaczyć wizerunek Maryi z rękami złożonymi do modlitwy, umieszczony w płaskorzeźbie w jednej ze stacji metra w Teheranie – to nie jest codzienny widok. Jeszcze bardziej zaskakujące jest to, że kilka dni temu ta stacja w stolicy Islamskiej Republiki Iranu została poświęcona Matce Bożej pod tytułem Maryam-e Moghaddas, co w istocie oznacza „Święta Maryja”.

Pozytywne otwarcie

Również kardynał Dominique Joseph Mathieu, arcybiskup Teheranu-Ispahanu — archidiecezji, która opiekuje się katolikami obrządku łacińskiego w całym kraju — jest pozytywnie zaskoczony. Spotkany w Rzymie, podkreśla, że w tym wydarzeniu kryją się dwa wymiary: dialogu i pokoju.

„Z pewnością chodzi o chęć pokazania społeczności narodowej i całemu światu otwartości kraju, w którym nie ma wolności religijnej, ale istnieje wolność kultu, realizowana w ramach prawa, którego należy przestrzegać” – mówi purpurat.

Atmosfera skupienia

Ci, którzy – jak kardynał – mieli okazję zobaczyć zdjęcia i informacje, które szybko obiegły internet, opowiadają, że perony tej stacji znajdują się ponad 30 metrów pod ziemią. Schodząc do nich po schodach lub korzystając ze schodów ruchomych, napotyka się najpierw napis z błogosławieństwem skierowanym do Boga.

„To bardzo interesujące, bo napis nie jest wyłącznie w języku perskim, czyli oficjalnym, ale arabskim, ormiańskim i angielskim. Schodząc dalej, na ścianach pośrednich poziomów widać łuki, nad którymi umieszczono białe i błękitne niebo – kolory używane również dla Maryi. Powstaje w ten sposób atmosfera skupienia, przypominająca wnętrze kościoła”.

Schodząc jeszcze niżej, można dostrzec inne napisy na ścianach – są to słowa Najwyższego Przywódcy Iranu oraz cytaty przedstawiające Jezusa głównie jako proroka i rewolucjonistę. „Znajduje się tam też metalowa tablica – dodaje kardynał – która odnosi się do fragmentu Koranu o ‘ludziach Księgi’, w którym mowa jest o tym, że należy postrzegać Jezusa w ten sposób, a Maryja określana jest jako matka proroka”.

Różne poziomy

Duża hala, której sklepienie również przypomina rozświetlone niebem gwiaździste niebo z licznymi lampkami, znajduje się na końcu zejścia i prowadzi do kilku schodów, które z kolei prowadzą na perony. To właśnie na tym poziomie oraz na kolejnym, gdzie znajdują się tory, umieszczono kilka płaskorzeźb, które arcybiskup Teheranu opisuje bardzo szczegółowo:

„Jedna z nich, nawiązując do wersetu z Koranu — oczywiście różniącego się od Ewangelii — przedstawia bardzo pięknego Jezusa kroczącego po wodzie. Naprzeciwko Niego jednak nie ma ludzi, lecz umieszczono tam tekst poezji mówiącej o trudnościach życia. Nawet jeśli Jezus został zestawiony z poezją perską, to wizerunek ten może być dobrze rozpoznany przez chrześcijan.”

Zamknięte powieki

Płaskorzeźba z wizerunkiem Maryi znajduje się natomiast po przeciwnej stronie. „Po jej prawej i lewej stronie widać tulipany, które – jak dopiero niedawno się dowiedziałem – są kwiatami irańskimi, ofiarowywanymi osobom ważnym. Maryja ma złożone dłonie i delikatną aureolę, pozbawioną jakiegokolwiek koloru” – wyjaśnia kardynał.

To, co szczególnie uderzyło kard. Mathieu, to fakt, że zarówno Jezus, jak i Maryja zostali przedstawieni z zamkniętymi powiekami: spojrzenie skierowane ku podróżnym istnieje, ale brakuje tego bezpośredniego, intymnego kontaktu, który mógłby się pojawić, gdyby ich źrenice mogły się spotkać.

„To bardzo wyraźna wizja islamu dotycząca Maryi i Jezusa, ale mimo wszystko pozostaje to symbol dialogu, który budzi zainteresowanie.”

Stacja metra znajduje się dokładnie w centrum linii numer 6, na terenie parku już wcześniej poświęconego Maryi, w którym mieszczą się również katedra ormiańskich chrześcijan apostolskich św. Sarkisa oraz ich centrum kulturalne.