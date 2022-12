Serial nad seriale   

Ukazały się już pierwsze odcinki trzeciego sezonu "The Chosen". Dwa wcześniejsze sezony z polskimi napisami są dostępne w streamingu, od dziś serial emitowany jest też w TVP.

Od wtorku 27 grudnia TVP 1 rozpoczyna emisję pierwszego sezonu serialu „The Chosen” z polskim lektorem. Będzie można go oglądać codziennie (z wyjątkiem 1 stycznia 2023 roku) o godz. 8.30. Serial zostanie także udostępniony na platformie VOD.

O serialu pisaliśmy wielokrotnie, przypomnę tylko, że powstał wyłącznie dzięki środkom pozyskanym z wpłat fanów, którzy uwierzyli w sukces przedsięwzięcia. Wpłaty wyniosły ponad 10 milionów dolarów, czyli dwukrotnie więcej niż udało się to innym telewizyjnym produkcjom finansowanych w ten sposób. W serialu zagrali, z wyjątkiem Ericka Avari, mało znani, jeszcze nieopatrzeni aktorzy, co okazało się dobrym pomysłem. Do niedawna serial można było oglądać ściągając aplikację tylko na urządzeniach Android. Teraz pierwszy sezon obecny jest już na kilku platformach streamingowych, w tym na katoflix.pl.

Producent serialu „Angel Studios” udostępnił na swojej platformie również w całości drugi sezon i trzy odcinki sezonu trzeciego. I, co ważne, osiem odcinków drugiego sezonu można obejrzeć z polskimi napisami. Tylko ostatni, specjalny odcinek przygotowany na Boże Narodzenie nie ma na razie polskich napisów, ale poligloci znajdą tu wiele innych wersji językowych, w tym napisy ukraińskie. Natomiast trzy odcinki trzeciego sezonu dostępne są tylko w wersji angielskiej.