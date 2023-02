Tatry: turysta zasypany przez lawinę  

Turysta został zasypany przez lawinę w okolicy wschodnich zboczy Małego Kościelca (okolice niebieskiego szlaku nad Czarny Staw Gąsienicowy). To miejsce, w którym ponad so lat temu również w lawinie śnieżnej zginął kompozytor Mieczysław Karłowicz. Do dziś tamtą tragedię upamiętnia kamienny obelisk.

Ratownikom TOPR udało się wydobyć zasypanego mężczyznę na powierzchnię po około pół godzinnej akcji. Poszkodowany nie oddychał, jednak udało się przywrócić jego funkcje życiowe. Turysta był przysypany 80 cm warstwą śniegu. Jego stan jest bardzo poważny.

W Tatrach od kilku dni sypie śnieg, warunki do uprawiania turystyki są trudne, a sytuacja lawinowa jest niebezpieczna - obowiązuje trzeci stopień zagrożenia lawinowego. Oznacza to, że pokrywa śnieżna na wielu stromych stokach jest związana umiarkowanie bądź słabo. Wyzwolenie lawiny jest możliwe nawet przy małym obciążeniu dodatkowym, w szczególności na stromych stokach wskazanych w komunikacie lawinowym. W pewnych sytuacjach duże, a w nielicznych przypadkach także bardzo duże lawiny mogą schodzić samoistnie.