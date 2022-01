Tatry: Lawina pod Wołowcem porwała dwie osoby  

Wypadek do TOPR zgłosili inni turyści, którzy widzieli lawinę. Na lawinisko ruszył śmigłowiec z ratownikami. Finał okazał się szczęśliwy.

Około godziny 11 do TOPR zadzwonił turysta, który z Rakonia widział, jak lawina śnieżna porwała dwóch turystów w stronę zielonego szlaku, w kierunku Doliny Chochołowskiej. Z relacji świadka wynikało, że masy śniegu zobaczył na powierzchni tylko jednego z porwanych. TOPR wysłał na miejsce śmigłowiec z sześcioma ratownikami i psem lawinowym. Na szczęście krótko po rozpoczęciu przeszukiwania lawiniska do centrali Pogotowia zadzwonili porwani przez lawinę turyści, że jeden z nich, do połowy przysypany, został sprawnie odkopany przez towarzysza i szybko rozpoczęli zejście w dół, opuszczając zagrożony teren.

Dopiero, gdy zobaczyli nadlatujący śmigłowiec zorientowali się, że może być to akcja dotycząca tej lawiny i zadzwonili z informacją, że są bezpieczni.

Lawina od miejsca obrywu miała ok 250 m. długości, a je głębokość dochodziła do 3 m.

W Tatrach jest ogłoszony II stopień zagrożenia lawinowego.