Paweł Bieliński: Jakie są siostry wrażenia po dwóch dniach europejskiego zgromadzenia synodalnego?

S. Mirona Turzyńska OSF: Pierwsze – to radość i wdzięczność za to spotkanie. Mogę doświadczyć różnorodności Kościoła w Europie. Mimo, że mieszkamy na jednym kontynencie, to istnieją między nami nie tylko różnice kulturowe czy nawet polityczne. Niemniej jednak dostrzegam, że dla wszystkich ważna jest troska o Kościół. Piękne jest to, że ludzie doceniają to, co jest najważniejsze. Mniej ważne jest to, co nas dzieli, a ważniejsze to, co nas łączy. Dostrzegam, że ludzie szukają jedności w Kościele.

Jak przebiega praca w grupach?

Praca w grupach jest dla mnie zaskoczeniem, bo widać różne podejście do nauczania Kościoła. To zgromadzenie będzie chyba poszukiwaniem uporządkowania na nowo nauczania Kościoła, które na końcu jasno wybrzmi: tu jest Dekalog, tu jest grzech, tu jest nawrócenie. Tego bardzo potrzeba i tego mi zabrakło w dokumencie roboczym na etap kontynentalny „Rozszerz przestrzeń twego namiotu”. Oczekuję, że jasno powiemy, czego naucza Kościół i w jakim kierunku chcemy dalej podążać w sprawach, które nas dzielą. Podoba mi się, że jest to Kościół słuchający – który nie wyklucza, ale chce wysłuchać...

...wysłuchać i towarzyszyć, prowadząc do nawrócenia?

Dokładnie tak. Ale na razie mało się mówi o grzechu i nawróceniu, a głównie o przyjmowaniu wszystkich ludzi, otwieraniu drzwi Kościoła. To jest piękne, ale nie zapominajmy, że w Kościele są też pewne zasady.

Z Polski w zgromadzeniu uczestniczą: przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądccki, koordynator prac synodalnych w Polsce abp Adrian Galbas SAC z Katowic, s. Mirona Turzyńska OSF z archidiecezjalnego zespołu synodalnego w Gnieźnie oraz prof. Aleksander Bańka z Rady KEP ds. Apostolstwa Świeckich, delegat Kościoła w Polsce na Synod.