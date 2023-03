Dom Jana Matejki inauguruje obchody roku tego malarza  

Dom Jana Matejki w Krakowie został otwarty 6 marca 1898 r. Na trzech poziomach kamienicy jest łącznie ponad 600 obiektów, ale 35 z nich składa się na odrębną, unowocześnioną wystawę "Genius loci. Miejsce - Ludzie - zbiory. Pierwsza odsłona" ("genius loci" po łacinie oznacza "duch opiekuńczy miejsca" - PAP). Ekspozycja będzie czynna dla zwiedzających od piątku.

"To pierwsza odsłona wystawy +Genius loci+. Łącznie w ciągu roku będą cztery odsłony. Na każdej z nich znajdą się inne obiekty. Ta prezentuje pierwsze pamiątki, które trafiły do tego muzeum. Są to eksponaty związane m.in. z pogrzebem artysty - pokazujemy je pierwszy raz od 125 lat. W jednej z kolejnych odsłon będzie ponad 40 niepokazywanych wcześniej akwarel" - powiedziała PAP kurator wystawy Marta Kłak-Ambrożkiewicz.

Oprócz pamiątek przypominających o pogrzebie malarza, na nowej wystawie zwiedzający zobaczą m.in. koronę króla Zygmunta I Starego. W XIX w. na Wawelu stacjonowały wojska austriackie, a komisja Akademii Umiejętności (dziś Polska Akademia Umiejętności) starała się zinwentaryzować wszystko, co zachowało się w grobach królewskich. W grobie Zygmunta Starego znaleziono m.in. koronę grobową. Członek komisji wyniósł pamiątki i przekazał pod opiekę Matejce wierząc, że nie zaginą.

Zdaniem kurator, warto zwrócić szczególną uwagę m.in. na gipsowy odlew dłoni artysty oraz na portret autorstwa Izydora Jabłońskiego - obraz pokazuje oblicze młodego Matejki.

"Chcemy skłonić publiczność, żeby znalazła tę przyjemność w odwiedzaniu wyjątkowego miejsca. To jedno z kilkunastu miejsc na świecie, które ma tzw. ciągłość miejsca i trwania - to znaczy, że artysta się urodził w tym domu, spędził większą część życia, tutaj też zmarł, i powstało tu muzeum" - podkreśliła Marta Kłak-Ambrożkiewicz.

Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie Andrzej Szczerski zaznaczył, że wystawą "Genius loci" placówka inauguruje obchody Roku Matejki, ustanowionego przez Senat z inicjatywy MNK.

"Wystawa przypomina niezwykłą historię tego miejsca, czyli pierwszego muzeum biograficznego w Polsce, dedykowanego Matejce" - powiedział PAP Andrzej Szczerski. Jak dodał, wystawa pokazuje też jakim uznaniem cieszył się malarz na przełomie XIX i XX w. oraz jak muzealnictwo już wtedy reagowało na potrzebę zachowania pamięci o artystach.

Matejko zmarł w swoim domu przy ul. Floriańskiej 1 listopada 1893 r. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim. To podczas pogrzebu malarza zrodziła się idea utworzenia muzeum w jego domu. Było to pierwsze muzeum biograficzne na ziemiach polskich. Kondukt pogrzebowy odbył się według planu przypominającego scenografię spektaklu teatralnego.