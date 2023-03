W czwartek w TVP Info szef MSZ Zbigniew Rau został zapytany o powody swojego spotkania z szefem MSZ Rosji Siergiejem Ławrowem w Moskwie w połowie lutego 2022 roku, gdy rząd polski musiał już wiedzieć, że wojna wybuchnie.

Jak dodał, "mieliśmy dane pochodzące od wywiadów państw zachodnich, USA i Wielkiej Brytanii, to były dane, jak się okazało, bardzo realistyczne". "Od państw Europy kontynentalnej, Niemiec czy Francji, były zupełnie inne, niemniej jednak trudno było uwierzyć, że do agresji dojdzie" - zaznaczył.

Wstępem do agresji na Ukrainę było uznanie przez Rosję, w dniu 22 lutego 2022 roku, suwerenności Donieckiej Republiki Ludowej i Ługańskiej Republiki Ludowej w granicach obwodów.

Szef MSZ pytany o koncepcję federalizacji Unii Europejskiej ocenił, że "nie ma o czym rozmawiać".

Przypomniał też, że Ukraina po pomarańczowej rewolucji starała się o członkostwo w UE, ale dopiero po wybuchu wojny, m.in. dzięki staraniom Polski, otrzymała "status państwa kandydackiego".

"Jeśli chodzi o stanowisko Polski, ono jest całkowicie jednoznaczne - my jesteśmy zwolennikiem rozszerzenia Unii o państwa, które do tego aspirują. Jesteśmy adwokatem akcesji do Unii państw Bałkanów zachodnich, to samo dotyczy Ukrainy i, daj Boże, po przełomie demokratycznym, zapewne tak samo będziemy patrzeć na Białoruś" - podkreślił Rau.