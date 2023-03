Dokładnie rok temu odszedł od nas prof. Marian Zembala, wybitna postać polskiej i światowej medycyny, autorytet, kardiochirurg, przyjaciel prof. Zbigniewa Religi - wspominał w niedzielę premier Mateusz Morawiecki. "Miałem zaszczyt znać go osobiście, zawsze ceniłem jego zdanie" - podkreślił premier.

W niedzielę mija pierwsza rocznica śmierci prof. Mariana Zembali, wybitnego kardiochirurga, wieloletniego dyrektora Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu i byłego ministra zdrowia, pośmiertnie odznaczonego Orderem Orła Białego.

"Dokładnie rok temu odszedł od nas prof. Marian Zembala - wybitna postać polskiej i światowej medycyny, autorytet, kardiochirurg, przyjaciel prof. Zbigniewa Religi, z którym wspólnie przecierali szlaki polskiej transplantologii i kardiochirurgii. Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, poseł, minister zdrowia i Kawaler Orderu Orła Białego" - napisał Morawiecki w niedzielę na Facebooku.

"Miałem zaszczyt znać go osobiście i zawsze ceniłem jego zdanie i rady dotyczące kierunku, w jakim powinna zmierzać polska medycyna. Profesorze - dziękujemy i pamiętamy!" - brzmi wpis premiera.

Marian Zembala urodził się 11 lutego 1950 roku w Krzepicach niedaleko Częstochowy. Był absolwentem Akademii Medycznej we Wrocławiu, którą ukończył w 1974 roku z wyróżnieniem, zostając laureatem indywidualnej nagrody ministra zdrowia Primus Inter Pares, z możliwością wyboru miejsca pracy. Wybrał Klinikę Chirurgii Serca Akademii Medycznej we Wrocławiu. Równolegle do pracy klinicznej rozwijał pasje naukowe.

W 1979 roku, mając zaledwie 29 lat, obronił z wyróżnieniem doktorat. Praca we wrocławskiej klinice stała się także przepustką do wyjazdu na zagraniczne staże, między innymi do szpitala w Utrechcie. Podczas pobytu w Holandii z jego inicjatywy powstał pogram, dzięki któremu w latach 1981-1992 nieodpłatnie zoperowano ponad 500 polskich dzieci z ciężkimi wrodzonymi wadami serca.

Do kraju wrócił w 1985 roku, przyjmując od prof. Zbigniewa Religi propozycję pracy w zespole w Zabrzu. Razem z nim współtworzył, a później rozwijał zabrzańską kardiochirurgię i transplantologię. Klinika stała się wiodącym tego typu ośrodkiem w Polsce. Główne obszary jego zawodowych zainteresowań były skupione na nowoczesnym leczeniu wad zastawkowych serca, choroby niedokrwiennej serca, zatorowości płucnej, niewydolności serca, mechanicznym wspomaganiu krążenia oraz transplantacjach serca i płuc u dorosłych i dzieci.

W 2015 r. prof. Zembala był ministrem zdrowia. W 2018 r. przeszedł udar, od tej pory poruszał się na wózku, pozostał jednak aktywny zawodowo. Zmarł 19 marca 2022 r. w domu w Zbrosławicach k. Tarnowskich Gór. Miał 72 lata.