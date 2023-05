W rozmowie opublikowanej w sobotę rano w i.pl premier podkreślił, że zapowiadana przez niego debata programowa będzie częścią przygotowań do ogłoszenia programu wyborczego na rozpoczynającą się kampanię wyborczą. Dodał, że ważną rolę w pracach nad programem spełniają także trwające od kilku miesięcy spotkania z wyborcami w całym kraju. "Zbieramy różne pomysły i postulaty, słuchamy rad Polaków" - zauważył szef rządu.

Odpowiadając na pytanie o główne kierunki programu wyborczego PiS zauważył, że jego założenia muszą być planem "na rozwój w przyszłości".

Dodał, że pomimo ogromnych zmian w latach 2022-2023 Polska utrzymała dodatni wzrost gospodarczy. "Polacy byli w ostatnich kilkunastu miesiącach przytłoczeni geopolityką. Wojna na Ukrainie, kryzys energetyczny oraz inflacja wywołana przez Rosję i Putina, jest dla wszystkich Polaków potężnym problemem. Chcemy jednak pokazać, że znakomity - jeden z najwyższych w Unii Europejskiej - wzrost gospodarczy, który realizujemy również w ostatnich trudnych latach możemy utrzymać" - zauważył premier.

Pytany o preferowany termin wyborów zauważył, że decyzja należy do prezydenta Andrzeja Dudy, ale w grę wchodzi bardzo wąski zakres czasu.

"My już teraz bardzo ciężko pracujemy, bez względu na datę" - mówił Mateusz Morawiecki. Dodał, że celem obozu rządzącego jest przede wszystkim przekonanie wyborców do przygotowywanego programu oraz przedstawienie najważniejszych sukcesów ostatnich ośmiu lat rządów Zjednoczonej Prawicy.

"Nie chodzi o zwycięstwo dla zwycięstwa, ale o to, żeby kontynuować pozytywne zmiany w kraju. Nasz program jest realny, co potwierdza osiem ostatnich lat. Dobrze to też widać podczas takich wypraw, jak ta do woj. mazowieckiego i łódzkiego: nowe bloki, szpitalne, drogi, świetlice, remizy, żłobki, szkoły, przedszkola. W sumie tysiące inwestycji" - podsumował prezes Rady Ministrów.

Druga część rozmowy z premierem Mateuszem Morawieckim ukaże się w i.pl w niedzielę rano.