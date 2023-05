32 mln osób spodziewanych w Rzymie z okazji Jubileuszu 2025  

W najbliższych miesiącach mieszkańców Rzymu i przybywających do miasta turystów czeka wiele utrudnień, ponieważ prowadzone są prace mające przygotować stolicę Włoch do zbliżającego się Jubileuszu 2025. „Mamy nadzieję, że owocem będzie piękniejsze, bardziej przyjazne i gościnne miasto” – powiedział abp Rino Fisichella, prezentując w Watykanie stan przygotowań do tego wydarzenia, które, jak się przewiduje, przyciągnie do Rzymu ponad 32 mln osób z całego świata.