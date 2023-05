Gliński: wspólnotę tworzy pamięć i piękno  

Szef MKiDN przypomniał, że Muzeum Historii Polski powołano w 2006 r. "Ale nigdy w zasadzie nie przystąpiono do budowy jego siedziby. Nasi poprzednicy uważali, że Polska nie potrzebuje mieć tego rodzaju gmachu i tego rodzaju muzeum" - powiedział. "Dopiero po zmianie władzy pod koniec 2015 roku przystąpiliśmy do tej inwestycji, co nie było łatwe" - dodał.

Zaznaczył także, że "w tej chwili już finiszujemy". "We wrześniu będzie otwarcie budynku i wystawy tymczasowej. Wreszcie będziemy mogli Polakom oddać Muzeum Historii Polski" - podkreślił Piotr Gliński.

Odniósł się również do polityki historycznej rządów PO-PSL. "Cechą charakterystyczną naszych poprzedników było to, że nie dbali o naszą suwerenność, niezależność, bezpieczeństwo energetyczne, militarne i gospodarcze (...). To samo było w obszarze tożsamościowo-kulturowym. Nie budowano takich muzeów, które jednak dbają o naszą tożsamość" - przypomniał.

Szef resortu kultury wskazał, że "wspólnotę tworzy pamięć i piękno, ponieważ muzea to nie tylko pamięć, ale także i piękno". "Nasi poprzednicy uważali, że Polska tego nie potrzebuje. Nie tylko nie budowano Muzeum Historii Polski, ale w zamian za to Donald Tusk realizował projekt Muzeum II Wojny Światowej w swoim rodzinnym mieście, w Gdańsku, który proponował narrację, która nie ma nic wspólnego z polskim odczuciem historycznym czy potrzebami naszej racji stanu dotyczącymi właśnie kwestii tożsamościowych czy pamięci. Realizował projekt niemieckiej polityki historycznej" - podkreślił, dodając, że "musieliśmy to wszystko zmienić".

Zaznaczył także, że ich poprzednicy "nie budowali muzeum żołnierzy wyklętych, Sybiru, Kresów, Grunwaldu, piaśnickiego, a nawet muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku". "My to wszystko budujemy" - podkreślił.

"Nie budowano także takich muzeów, które nie są ściśle tożsamościowe. W tej chwili kończymy np. projekt budowy Muzeum Archeologii Podwodnej w Łebie" - podkreślił.

"To wyraźnie wskazuje na to, że poprzednia ekipa nie tylko nie dbała o to, żeby Polska czasem nie była suwerenna w obszarze bezpieczeństwa czy gospodarczym, ale także nie budowała swojej suwerenności w obszarze tożsamościowym. To są straszliwe zaniechania" - podkreślił Piotr Gliński.