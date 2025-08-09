Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Z Kościoła » W katedrze w Kordobie zawaliło się sklepienie kaplicy
W katedrze w Kordobie zawaliło się sklepienie kaplicy

Po pożarze w katedrze w Kordobie  
SALAS /PAP/EPA Po pożarze w katedrze w Kordobie

Szkody "ograniczone". Kościół otwarto już dla zwiedzających.

W wyniku piątkowego pożaru, który wybuchł w katedrze Mezquita w Kordobie na południu Hiszpanii, zawaliło się sklepienie jednej z kaplic. Świątynia, która jest jednym z najważniejszych zabytków w kraju i Europie, została w sobotę ponownie otwarta dla odwiedzających, a szkody oceniane są jako "ograniczone".

Ogień w historycznej katedrze - dawnym meczecie - wybuchł w piątek wieczorem; jego przyczyną było prawdopodobnie zwarcie w urządzeniu sprzątającym.

W mediach pożar szybko zaczęto porównywać do zniszczeń w paryskiej katedry Notre Dame z 2019 r., jednak został on szybko opanowany przez strażaków.

- Byłaby to bezprecedensowa katastrofa, o międzynarodowym oddźwięku, ale szybka interwencja straży pożarnej pozwoliła jej uniknąć - powiedział cytowany przez dziennik "El Mundo" burmistrz Kordoby Jose Maria Bellido.

W sobotę wczesnym rankiem doszło do zawalenia się drewnianego sklepienia jednej z kaplic świątyni. Jak podał dziekan kapituły katedralnej Joaquin Alberto Nieva, szkody są jednak "bardzo ograniczone", a najbardziej wartościowe pod względem historycznym i artystycznym miejsca w katedrze udało się uratować.

Świątynia ponownie otworzyła w sobotę swoje podwoje dla odwiedzających, ale z ograniczeniami w miejscach, które zniszczył żywioł.

Mezquita uchodzi za najważniejszy i największy dawny muzułmański zabytek w Europie Zachodniej i jeden z najpiękniejszych przykładów sztuki muzułmańskiej w Hiszpanii.

Pierwotnie Wielki Meczet, zbudowany w VIII w. za panowania Umajjadów, jest jednym z najwspanialszych przykładów architektury islamskiej. Po rekonkwiście w XIII w. został przekształcony w katedrę chrześcijańską, ale zachował charakterystyczne elementy muzułmańskie.

Katedra-meczet w Kordobie znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. W 2024 r. zabytek odwiedziło ponad 2 mln osób.

Z Madrytu Marcin Furdyna 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 09.08.2025 18:23

TAGI| HISZPANIA, KOŚCIÓŁ, KULTURA, PAP, POŻAR

