W sierpniu ze stolicy na Jasną Górę wyjdzie kilka grup pątników. Najstarszą jest 312. Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana "paulińską". Pierwszy raz wyruszyła na Jasną Górę w 1717 r., kiedy 20 mężczyzn pod kierunkiem Antoniego Gromadzkiego poszło w pielgrzymce pokutnej, aby prosić o zatrzymanie epidemii dżumy.

W tym roku 312. Warszawska Pielgrzymka Piesza nazywana paulińską pójdzie na Jasną Górę pod hasłem "Sakramenty dają życie".

"W Chrystusie niebo połączyło się z ziemią, a sprawy boskie ze sprawami ludzkimi. I aby to zbawcze wydarzenie było dostępne dla ludzkości wszelkich czasów i kultur, powołał Chrystus do istnienia Kościół, a z nim tworzące go sakramenty - widzialne znaki niewidzialnej łaski" - powiedział kierownik pielgrzymki, paulin o. Krzysztof Wendlik zwracając uwagę, że coraz mniej osób z nich korzysta.

Zastrzegł, że "to nie sakramenty jako takie znajdują się w kryzysie, ale współczesny człowiek".

"Wyruszając na pątniczy szlak prośmy Maryję - Matkę łaski Bożej o umocnienie nas w wierze, a dla poszukujących i zagubionych o dar wiary żywej i powrót do Sakramentów, które dają życie" - zapowiedział o. Wendlik.

Pielgrzymi wyruszą 6 sierpnia ze stołecznego sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia po mszy św., której będzie przewodniczył metropolita warszawski, kard. Kazimierz Nycz.

W dniach od 20 lipca do 2 sierpnia zapisy na pielgrzymkę będą odbywały się poprzez stronę internetową: https://warszawa.paulini.pl/. Natomiast w dniach 3 i 4 sierpnia będzie można zapisać się stacjonarnie na ul Długiej 3 w Warszawie - w kościele ojców paulinów w godz. od 12.00 do 20.00; 5 sierpnia w godz. 10.00-22.00 oraz 6 sierpnia w godz. 5.00-6.00.

Pauliński kościół św. Ducha w Warszawie został ogłoszony diecezjalnym sanktuarium Jasnogórskiej Matki Życia w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny 8 grudnia 2019 r. Zgodnie z decyzją kard. Kazimierza Nycza ma ono być miejscem kultu Najświętszej Maryi Panny, modlitwy w intencji życia poczętego i przebłagania za grzechy przeciwko życiu.