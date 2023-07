8. Dziedziniec Franciszka: Życie wg reguł  

Hasło tej edycji to „Życie wg reguł”. Jak przyznaje br. Giulio Cesareo, jest to temat wzbudzający wiele kontrowersji.

br. Giulio Cesareo: Reguły są jak koryto rzeki

„Sam święty Franciszek przychodzi nam z pomocą. Franciszek otwiera swoją Regułę mówiąc, że zasadą i życiem braci jest Ewangelia. Ale Ewangelia sama w sobie jest dobrą nowiną i nie spodziewamy się, że będzie regułą. To sprawiło, że pomyśleliśmy, że możemy spojrzeć na to z innej perspektywy, czyli z perspektywy koryta rzeki, które pozwala wodzie dotrzeć do celu bez wyrządzania nikomu żadnej szkody. Krótko mówiąc, są to zasady dobrego życia. Celem tego Dziedzińca Franciszka jest wyprowadzenie temat braterstwa z zakrystii, czyli chodzi o to, by nie zajmować się nim tylko jako duchowym i indywidualnym aspektem osoby w relacji do innych. Mamy dostrzec, że braterstwo jest właśnie sposobem tworzenia kultury, życia w społeczeństwie, ale jest także treścią kultury. A tą treścią jest fakt, że razem budujemy się nawzajem i czynimy sobie wzajemnie dobro, jeśli prowadzimy styl życia pełen szacunku i każdy daje z siebie to, co najlepsze innym.“

„Dziedziniec Franciszka” jest organizowany po raz ósmy, będzie się odbywać w Asyżu od 14 do 16 września. Br. Giulio podaje, że wśród zaproszonych gości znajduje się znawczyni franciszkanizmu Maria Pia Alberzoni, dyrektor Civiltà cattolica Antonio Spadaro, czy też profesor Maria Falcone, siostra zamordowanego przez Cosa Nostrę sędziego Gionanniego Falcone.

Franciszkanin nawiązując do tematu „Żyć wg reguł” podsumowuje, że zasady to nie jest coś abstrakcyjnego. Są one sposobem troski o siebie nawzajem i rozkwitu naszego życia w relacjach. To nie przeszkoda dla braterstwa, wręcz przeciwnie, są właśnie jednym z elementów, które je chronią i wspierają.