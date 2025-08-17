Sudan: Ostrzału obozu dla przesiedleńców w Darfurze

Zginęło co najmniej 31 osób.
Co najmniej 31 osób, w tym siedmioro dzieci, zginęło, w wyniku ostrzału artyleryjskiego obozu dla przesiedleńców pod Al-Faszirem, stolicą Darfuru Północnego w zachodnim Sudanie - poinformowała w sobotę w poście na Facebooku organizacja Sudańska Sieć Lekarzy.
Sudańska organizacja medyczna obwiniła o atak na obóz Abu Szuk paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), które trzeci rok walczą z armia rządową. Naliczyła też co najmniej 13 rannych.
Abu Szuk jest jednym z dwóch, obok Zamzam, obozów dla przesiedleńców otaczających Al-Faszir, gdzie schronienia przed wojną szuka ponad 700 tys. uchodźców. Były one wielokrotnie atakowane przez RSF i ich sojuszników. Według ONZ tylko między styczniem a czerwcem RSF zaatakowały Abu Szuk 16 razy, zabijając co najmniej 212 osób i raniąc 111. RSF atakowały Abu Szuk również w zeszłym tygodniu. Wówczas zginęło ponad 40 osób.
W obu obozach panuje głód.
Wojna domowa w Sudanie wybuchła w kwietniu 2023 r. w wyniku walki o władzę między dowódcami wojskowymi armii wiernej rządowi a RSF. Działania wojenne zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia domów i doprowadziły niektóre jego części do głodu. Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi dochodzenie w sprawie potencjalnych zbrodni i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w tym konflikcie. Również Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) prowadzi śledztwo w sprawie zarzutów o egzekucje doraźne.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Briefing po spotkaniach w Białym Domu
Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.
W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.
W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.
Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.