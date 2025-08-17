Reklama

info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Sudan: Ostrzału obozu dla przesiedleńców w Darfurze
rss newsletter facebook twitter

Sudan: Ostrzału obozu dla przesiedleńców w Darfurze

Zginęło co najmniej 31 osób.

Reklama

Co najmniej 31 osób, w tym siedmioro dzieci, zginęło, w wyniku ostrzału artyleryjskiego obozu dla przesiedleńców pod Al-Faszirem, stolicą Darfuru Północnego w zachodnim Sudanie - poinformowała w sobotę w poście na Facebooku organizacja Sudańska Sieć Lekarzy.

Sudańska organizacja medyczna obwiniła o atak na obóz Abu Szuk paramilitarne Siły Szybkiego Wsparcia (RSF), które trzeci rok walczą z armia rządową. Naliczyła też co najmniej 13 rannych.

Abu Szuk jest jednym z dwóch, obok Zamzam, obozów dla przesiedleńców otaczających Al-Faszir, gdzie schronienia przed wojną szuka ponad 700 tys. uchodźców. Były one wielokrotnie atakowane przez RSF i ich sojuszników. Według ONZ tylko między styczniem a czerwcem RSF zaatakowały Abu Szuk 16 razy, zabijając co najmniej 212 osób i raniąc 111. RSF atakowały Abu Szuk również w zeszłym tygodniu. Wówczas zginęło ponad 40 osób.

W obu obozach panuje głód.

Wojna domowa w Sudanie wybuchła w kwietniu 2023 r. w wyniku walki o władzę między dowódcami wojskowymi armii wiernej rządowi a RSF. Działania wojenne zmusiły około 14 mln ludzi do opuszczenia domów i doprowadziły niektóre jego części do głodu. Międzynarodowy Trybunał Karny prowadzi dochodzenie w sprawie potencjalnych zbrodni i zbrodni przeciwko ludzkości popełnionych w tym konflikcie. Również Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR) prowadzi śledztwo w sprawie zarzutów o egzekucje doraźne. 

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 17.08.2025 12:29

TAGI| PAP, SUDAN, WOJNA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem | Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina | Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA | Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja" | Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Reklama

Reklama

Przeczytaj jeszcze

Reklama

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Kohelet miał rację. Choć...

Andrzej Macura

Kohelet miał rację. Choć...

Tak, perspektywa ma znaczenie.

Kompetencje

Katarzyna Solecka

Kompetencje

Ostatnio wyszukiwane: „drzwi do łazienki cena”, „ cukinia po koreańsku” „jak dojechać” „brakuje na rynku pracy”… „Kluczem jest gotowość do nieustannego podnoszenia kompetencji i adaptacji do nowych realiów”.

Katedra

Piotr Drzyzga

Katedra

Pierwsza myśl. A przecież to tylko dawna maszynownia kopalni Gliwice.

Reklama

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski apeluje o modlitwę i post w intencji pokoju

Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Mniej katolickich czasopism w USA. Zniknie m.in. amerykański Our Sunday Visitor

Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

Papież prosi, by 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu o pokój

W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

DR Konga: Ponad 50 kolejnych ofiar islamistów

Do ataków doszło od 9 do 16 sierpnia.

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Trump: Po spotkaniu z przywódcami zadzwoniłem do Putina

Aranżowanie spotkania Putin-Zełenski.

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Zełenski: kwestia terytoriów pozostanie sprawą między mną a Putinem

Briefing po spotkaniach w Białym Domu

Sztuczna inteligencja

Czeka nas rewolucja empatyczna i przetransformowanie systemu wartości

Ekspertka o AI.

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Dziś w Białym Domu spotkanie prezydentów Ukrainy i USA

Do rozmów dołączą przedstawiciele największych państw UE. Zabraknie tylko Polski.

Europejczycy wypracowują wspólny front

Zełenski: gotowość USA do udziału w gwarancjach bezpieczeństwa to "historyczna decyzja"

W poniedziałek rozmowy w Waszyngtonie.

Dla złota

Niger: Dżihadyści rozstrzelali 20 osób

W regionie, w którym znajduje się kopalnia złota, aktywni są dżihadyści z Grupy Wsparcia Islamu i Muzułmanów.

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Papież: w negocjacjach pokojowych ważne dobro narodów

Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.

Bp Marek Szudkło i abp Antonio Guido Filipazzi

Bp Szkudło: kobieta to serce rodziny i sumienie wspólnoty

W tym roku mszy podczas pielgrzymki kobiet przewodniczy nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 20.08.2025
« » Sierpień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
28°C Środa
wieczór
24°C Czwartek
noc
17°C Czwartek
rano
23°C Czwartek
dzień
wiecej »

Reklama

 