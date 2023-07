Ksiądz Ángel Fernández Artime jest jednym z 21 duchownych, którzy zostaną wyniesieni do godności kardynalskiej na konsystorzu w dniu 30 września: sytuacja bez precedensu dla salezjanów. Dlatego ks. Fernández Artime napisał list do swoich współbraci, informując ich o nominacji otrzymanej od papieża.

Zgodnie z nim będzie kontynuował swój urząd Przełożonego Generalnego przez rok, nawet po przyjęciu kapelusza kardynalskiego, przed rezygnacją i podjęciem innego zadania.

"Niespodziewana" wiadomość przyjęta "z wiarą", jako "dar”, który papież Franciszek dał nam jako Zgromadzeniu Salezjańskiemu i jako Rodzinie Księdza Bosko". Tymi słowami rozpoczyna się list wysłany przez ks. Ángela Fernándeza Artime'a, przełożonego generalnego Zgromadzenia Księdza Bosko, do wszystkich salezjanów - zaledwie kilka dni po tym, jak papież Franciszek ogłosił podczas modlitwy Anioł Pański 9 lipca, że wyniesie go do godności kardynalskiej. W liście ks. Fernández Artime nie tylko poinformował o uczuciach, z jakimi przyjął swoją nominację, ale także dał konkretne wskazówki, jak będzie wyglądać przyszłość Zgromadzenia.

Po pierwsze, Przełożony Generalny podkreślił, że decyzja papieża była znakiem tego, "jak bardzo Papież nas kocha"; podobnie jak "Papież Franciszek wie, jak bardzo wszyscy go kochamy i jak bardzo wspieramy go naszymi modlitwami i uczuciami".

Ks. Ángel ujawnia następnie, że wkrótce po ogłoszeniu konsystorza otrzymał list od papieża zapraszający go na osobiste spotkanie w celu ustalenia harmonogramu jego posługi jako Przełożonego Generalnego dla dobra Zgromadzenia. "Ta sytuacja" - podkreśla portal Salesianos.info, który informuje o liście ks. Artime'a - "jest bezprecedensowa w życiu Zgromadzenia". Przełożony Generalny jest wybierany przez Kapitułę Generalną, która odbywa się co sześć lat i składa się ze wszystkich inspektorów salezjańskich i przedstawicieli wybranych w każdej prowincji, którzy z kolei muszą odbyć Kapitułę Prowincjalną, jak wyjaśniono na portalu. Jednakże kadencja obecnego Przełożonego Generalnego wygasa dopiero za trzy lata, więc cały proces musi zostać przyspieszony.

Biorąc pod uwagę nowość tej sytuacji, papież otworzył ks. Artime'owi w ich rozmowie, że powinien kontynuować funkcję Przełożonego Generalnego przez rok, nawet jako kardynał. Następnie ma zwołać kapitułę generalną w lutym 2025 r., na której zostanie wybrany nowy przełożony, i złożyć rezygnację z kierowania Zgromadzeniem w dniu 31 lipca 2024 roku. Od tego momentu obowiązki przełożonego generalnego przejmie obecny wikariusz Przełożonego Generalnego, Włoch ks. Stefano Martoglio.

Przyszły przełożony generalny wyjaśnił w liście, że kiedy jego rezygnacja wejdzie w życie, "podejmie posługę, którą powierzył mu Ojciec Święty". Papież nie powiedział mu jeszcze, jaka to będzie posługa. Jednocześnie poprosił salezjanów i Rodzinę Salezjańską o wzmożenie modlitwy za papieża i za siebie, "w perspektywie nowej posługi w Kościele, którą jako syn Księdza Bosko przyjmuję z posłuszeństwa, nie szukając jej ani nie pragnąc".

Ks. Ángel Fernández Artime SDB, przełożony generalny salezjanów (Hiszpania), urodził się 21 sierpnia 1960 r. w Gozón-Luanco, w Asturii.

Pierwsze śluby zakonne złożył w 1978 r., a dziewięć lat później przyjął święcenia kapłańskie. Studiował teologię pastoralną, filozofię i pedagogikę.

W hiszpańskiej inspektorii (prowincji) León był delegatem ds. duszpasterstwa młodzieży, dyrektorem szkoły w Ourense, członkiem rady i wikariuszem inspektorialnym, a od 2000 do 2006 r. jej inspektorem (prowincjałem).

W 2009 r. został przełożonym inspektorii Argentyna Południowa. W tej roli współpracował z ówczesnym arcybiskupem Buenos Aires, kard. Jorge Mario Bergoglio, obecnym papieżem Franciszkiem.

23 grudnia 2013 r. został mianowany przełożonym nowo powstałej inspektorii Hiszpania Śródziemnomorska, jednak zanim objął tę funkcję, został wybrany wielkim rektorem (przełożonym generalnym) Towarzystwa 25 marca 2014 r. W 2020 r. wybrano go ponownie na kolejną, sześcioletnią kadencję.