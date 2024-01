Piękna Nowenna o spełnianiu się snu ks. Bosko  

Tegoroczna Nowenna nosi hasło: „Spełnia się sen… zabierzemy Was do ziemi księdza Bosko, by pokazać, gdzie konkretnie i w jakich okolicznościach ten sen się spełniał.”

Kolejne odcinki będą publikowane na FB Młodzieży Salezjańskiej, jak również o godzinie 5 rano na kanale YouTube. Salezjanie wraz z młodzieżą serdecznie zachęcają do udziału w tym szczególnym czasie do modlitwy i refleksji.

Tematami Nowenny na kolejne dni są:

Spełnia się sen w RODZINIE.

Spełnia się sen w WYCHOWANIU.

Spełnia się sen w TALENTACH.

Spełnia się sen w SZKOLE.

Spełnia się sen w TRUDNOŚCIACH.

Spełnia się sen w POWOŁANIU.

Spełnia się sen przez MARYJĘ.

Spełnia się sen w SŁOWIE.

Spełnia się sen w ODDANIU.

W modlitwę mogą włączyć się osoby nie tylko związane ze środowiskiem salezjańskim. Trzeba przyznać, że twórcy włożyli w przygotowania wiele wysiłku i serca! To dzięki ich pracy i poświęceniu Nowenna staje się wyjątkowym czasem modlitwy i refleksji, prowadzącym nas do zrozumienia, jak spełnia się sen świętego Jana Bosko w różnych aspektach życia.

By dowiedzieć się czegoś więcej o powstaniu tej niecodziennej Nowenny, zadaliśmy kilka pytań ks. Mikołajowi Wyczałkowi SDB.

Małgorzata Gajos: Skąd pomysł, by Nowenna była w takiej formie i na taki temat?

Ks. Mikołaj Wyczałek SDB: Pomysł powstał dlatego, że mało jest takich rzeczy, które pokazują ziemię księdza Bosko. A ponieważ jest "Rok Snu" [Sen z 9. roku życia - przyp. red.] to chcieliśmy go pokazać i przybliżyć trochę, a nie tylko opowiedzenie, co było i gdzie.

Jak długo nagrywaliście? Ile czasu wam to wszystko zajęło?

Nagrywaliśmy to przez tydzień we Włoszech. Reszta pracy należało już do ks. Dawida Nowaka na miejscu.



Hasło to „Spełnia się sen… zabierzemy Was do ziemi księdza Bosko, by pokazać, gdzie konkretnie i w jakich okolicznościach ten sen się spełniał.” Inspirowaliście się Wiązanką ks. generała?

Tak, choć na początku roku szkolnego, jak to wymyśliliśmy w Centrum Krajowym Duszpasterstwa Młodzieżowego - w którym są salezjanie i Córki Maryi Wspomożycielki, jeszcze nie była znana treść wiązanki i hasło generała, więc wymyśliliśmy swoje (śmiech).



Czy młodzież trzeba było długo namawiać do zaangażowania się w ten projekt?

Nie trzeba było namawiać, wręcz wyjazd dla nich był związany z rezygnacją z innych wydarzeń w oratorium, ale byli bardzo podekscytowani i chętni żeby to zrobić.

Ile osób jest zaangażowanych?

Zaangażowane były trzy młode osoby, jedna salezjanka współpracowniczka i dwóch salezjanów. Ja z młodymi prezentowałem treści, ks. Dawid nagrywał, a Ania była odpowiedzialna za merytorykę.

Czy w tym przygotowywaniu było coś niezwykłego?

Hmm... samo bycie dla nich w tych miejscach - dla wszystkich poza mną był to pierwszy raz - było to ekscytujące i przybliżające Janka Bosko. Spotkaliśmy się z wielką otwartością salezjanów, którzy nas oprowadzali, dzielili się sercem i miejscem.

Do czego chcecie zachęcić tą formą Nowenny, oprócz oczywiście modlitwy.

Mamy nadzieję, że taka forma będzie inspirująca dla młodych do poznania księdza Bosko i szukania więcej.