Kard. Parolin w Angoli: Papież chce tu przybyć  

„Papież jest bardzo zainteresowany możliwą wizytą i już powiedział, że chce tutaj przyjechać podczas zbliżającej się podróży do Afryki” – powiedział kard. Pietro Parolin w Angoli. Przybył on tam na święcenia biskupie pierwszego nuncjusza z tego kraju Germano Penemote, który będzie przedstawicielem Stolicy Apostolskiej w Pakistanie. Do uroczystości doszło w Ondjiva w prowincji Cunene.

„Przynoszę wam błogosławieństwo papieża” – powiedział kard. Parolin wczoraj, 11 sierpnia, w stolicy Luandzie na początku swej wizyty w Angolii. Wierni, ubrani w tradycyjne stroje, witali go radośnie śpiewem, tańcem i oklaskami. W rozmowie z przedstawicielami mediów sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej podkreślił: „Chociaż nie mamy dużo czasu, ponieważ jedziemy prosto do Ondjivy, wiem, że cały Kościół angolski będzie obecny na święceniach pierwszego nuncjusza apostolskiego z tych ziem”.

W dniu przybycia do Angoli kard. Parolin spotkał się także z prezydentem kraju João Lourenço oraz przedstawicielami rządu. Wizyta miała charakter kurtuazyjny. Z kolei w homilii podczas święceń biskupich ks. Penemote watykański sekretarz stanu podkreślił radość z bliskości Boga, który daje przykład służby. Widać to zwłaszcza w Afryce.

Kard. Parolin: Bóg służy, nie dominuje, aby zbawić człowieka

„Niezmierzona boska wielkość zniżyła się do naszego poziomu, aby nam służyć, a nie nad nami dominować, aby nas zbawić, a nie pozostawić naszemu losowi. Widzimy tę rzeczywistość wyrażoną w liturgiach w Afryce, charakteryzujących się radością, która jest namacalna w sposobie, w jaki się modlimy, śpiewamy i uczestniczymy! Może to również zrodzić żarliwe pragnienie ściślejszego uczestnictwa w dziele zbawienia prowadzonym przez Pana, ofiarowując swoje życie ze swoimi siłami i zdolnościami, mówiąc, że jest się gotowym głosić Ewangelię, szerzyć woń Chrystusa przykładem życia, które owocuje dobrymi uczynkami, i przyciągać do Chrystusa dusze bardziej Go potrzebujące niż jakiegokolwiek innego dobra, jakie można sobie wyobrazić.“

W uroczystości święceń brali udział liczni wierni Kościoła katolickiego w Angoli wraz ze swymi biskupami, kapłanami, zakonnikami i siostrami zakonnymi. Było to wielkie święto dla lokalnego Kościoła.