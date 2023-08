W ciągu kilku tygodni stanie się ona wizytówką Katowic, Śląska i Polski - powiedział szef rządu. Szpital MSWiA, ze starego gmachu w innej części Katowic przenosi się do budynku po prywatnym szpitalu.

Podczas konferencji prasowej premier podkreślił, że Szpital MSWiA w Katowicach był zawsze wizytówką jakości leczenia, czego jednak nie można było dotychczas powiedzieć o pomieszczeniach placówki. Przez dziesięciolecia szpital korzystał z gmachu przy ul. Głowackiego, który od dawna nie spełniał standardów nowoczesności. Profesjonalizm i wysiłek kadry medycznej w takich warunkach zapóźnienia technicznego nie mógł być w pełni wykorzystany - zaznaczył szef rządu.

Premier mówił, że decyzja o szukaniu dla Szpitala MSWiA nowej lokalizacji była wypracowana z udziałem posłów PiS, którzy byli również obecni na piątkowej konferencji prasowej. Dodał, że były pomysły budowy nowego budynku, ale trwałoby to zbyt długo. "Dlatego podjąłem decyzję o zakupie tego budynku, który jest ulokowany znakomicie w tej części Katowic, która jest blisko autostrady, w taki sposób, że będzie mógł służyć pacjentom z całego Śląska, nie tylko z Katowic oczywiście" - powiedział Morawiecki.

Jak opisywał, miał w piątek okazję zobaczyć sale operacyjne w nowym budynku. "Serce rośnie, kiedy widzi się najnowocześniejsze sale operacyjne, kiedy widzę ten wielki wysiłek w jak najszybszym oddaniu do użytkowania tego nowego Szpitala MSWiA w Katowicach. Jak mnie tutaj zapewniono ten proces będzie niezwykle szybki, może nawet na początku października, jak słyszałem, będą już tutaj przyjmowani pacjenci" - dodał szef rządu.

Zwracając się do mieszkańców Katowic i Śląska powiedział: "Ta decyzja, którą podjąłem, wiązała się z ogromnym wysiłkiem finansowym po stronie państwa polskiego. To właśnie z budżetu państwa można było przekazać środki na ten nowy szpital".

Premier mówił, że kiedy obecny rząd rozpoczął urzędowanie, w służbie zdrowia "brakowało praktycznie wszystkiego" - kadr, sprzętu i finansowania. "Zobaczcie państwo na tę zmianę, którą przeszliśmy po ośmiu latach" - powiedział, zaznaczając, że nadal w służbie zdrowia potrzebne są usprawnienia i dodatkowe środki.

"Ale popatrzcie państwo wszyscy na tę drogę - od finansowania na poziomie ok. 4,5 proc. do PKB, teraz na poziomie 6 proc. do PKB" - powiedział premier. Jak dodał, obecny rząd zwiększył także nabory na studia medyczne. "Dzisiaj ok. 50 proc. więcej medyków, lekarzy, kończy studia medyczne (...)" - mówił Morawiecki. Stwierdził też, że szpitale mają dziś znacznie więcej nowoczesnego sprzętu niż przed laty i mogą porównywać się z najlepszymi placówkami w Europie i na świecie. Jak mówił, wielkim pragnieniem rządu jest to, by polscy pacjenci mogli się leczyć w jak najwyższym standardzie.

Premier mówił, że kadra Szpitala MSWiA pokazała swoją wielką jakość w trudnych warunkach, także tworząc szpital tymczasowy podczas pandemii koronawirusa, co pozwoliło ocalić życie około tysiąca pacjentów. Po raz kolejny podziękował wszystkim zaangażowanym w tworzenie szpitali tymczasowych. Wyraził przekonanie, że w ciągu kilku tygodni nowy szpital MSWiA będzie przyjmował pacjentów i będzie wizytówką Katowic, Śląska i Polski.

Za przekazanie budynku podziękował premierowi i rządowi dyrektor Szpitala MSWiA w Katowicach w dr n. med. Piotr Grazda. "Udzielanie świadczeń zdrowotnych w nowoczesnym budynku, na nowoczesnym sprzęcie, podnosi bezwzględnie bezpieczeństwo pacjentów i mieszkańców Katowic" - zaznaczył. Dyrektor poinformował, że właśnie rozpoczyna się wyposażanie szpitala w nowoczesny sprzęt - tak, aby był jak najszybciej gotowy na przyjęcie pacjentów. Umowę przekazania budynku wręczył mu wiceprezydent Katowic Mariusz Skiba.

Nowy szpital MSWiA będzie mieścił się w siedzibie po dawnym prywatnym Szpitalu GeoMedical, który w 2019 r. przestał przyjmować pacjentów zarówno na oddziały, jak i w poradniach oraz pracowniach diagnostycznych. Przez wiele miesięcy większa część budynku u zbiegu ulic Ceglanej i Wita Stwosza była nieużywana.

W czwartek prezydent Katowic, wykonujący zadania administracji rządowej, zakupił na rzecz Skarbu Państwa nieruchomość od dwóch spółek. Jednocześnie została ona oddana w użyczenie na rzecz SP ZOZ MSWiA - z przeznaczeniem na cele statutowe szpitala. Podpisanie tych dokumentów zakończyło żmudne, trwające półtora roku negocjacje, prowadzone przez pracowników magistratu. W proces sprzedaży, a następnie użyczenia, zaangażowało się wiele osób i podmiotów. Uczestnicy piątkowej konferencji nie zdradzili za jaką kwotę został kupiony gmach.

W szpitalu MSWiA pacjenci leczeni są m.in. na oddziałach: Anestezjologii i Intensywnej Terapii; Chorób Wewnętrznych, Onkologii i Gastroenterologii Wraz z Pododdziałem Kardiologii I Pododdziałem Angiologii; Chirurgii Ogólnej z Częścią Urazową; Nefrologii i Endokrynologii; Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej i Leczenia Zaburzeń Nerwicowych.

Nowoczesny szpital GeoMedical, wybudowany i wyposażony kosztem 150 mln zł, rozpoczął działalność we wrześniu 2017 r. Kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na 5,9 mln zł zawarł dopiero z początkiem kwietnia 2018 r. Placówka, która nie znalazła się w tzw. sieci szpitali, ubiegała się o kontrakt w konkursie. Spółka od początku 2019 r. borykała się z problemem płynności finansowej.