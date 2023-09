Konsultacje w ramach serwisu „Życie warte jest rozmowy” to zaproszenie do osób duchownych, księży i sióstr zakonnych, wszystkich, którzy w czasie swojej posługi duszpasterskiej spotkali osoby, u których rozpoznają symptomy kryzysu. Konsultacje koordynuje ks. Tomasz Marek Trzaska – ceniony suicydolog, współtworzący platformę „Życie warte jest rozmowy”, ekspert Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, prowadzący szkolenia z zakresu pomocy osobom w kryzysie i postwencji skierowane do rodziców, pedagogów i duchownych. Edukuje też dziennikarzy i służby mundurowe w zakresie informowania o działaniach samobójczych.

- Niekiedy wierni wprost zgłaszają, że zmagają się z kryzysem samobójczym, mają myśli samobójcze. Bardzo cieszę się z tej inicjatywy, ponieważ jest to pierwsza tego typu forma wsparcia i konsultacji dla osób duchownych ze strony profesjonalistów, suicydologów, którzy oferują bezpłatną pomoc osobom duchownym właśnie w procesie pracy z osobami w kryzysie – wyjaśnia w rozmowie z KAI, ks. Tomasz Trzaska. – Z rozmów, które prowadzę z osobami duchownymi wynika, że jest naprawdę duże zainteresowaniem tematem samobójstw. Widać, że szczerze chcą oni pomagać w tym obszarze. Tym bardziej, chcemy rozwijać naszą działalność – dodał.

Drugim obszarem wsparcia będzie sytuacja pogrzebu osoby, która odebrała sobie życie i wsparcie jej najbliższych. - Taki moment jak pogrzeb osoby, która odebrała sobie życie jest niezwykle wrażliwy, wymaga od duchownych szczególnej wrażliwości i przygotowania, w którym my, jako serwis „Życie warte jest rozmowy” chcemy pomóc. Poprzez platformę będziemy udzielać porad jak powinna wyglądać taka uroczystość, co powiedzieć w homilii pogrzebowej, by nie padły w niej treści szkodliwe, raniące rodzinę zmarłego, by postawa kapłana była pełna wsparcia i zrozumienia – wyjaśnił suicydolog. Dodał, że platforma nie ma formy warsztatów, to doraźna pomoc pojedynczym przypadkom.

Na stronie internetowej www.zwjr.pl uruchomiono specjalną zakładkę „konsultacje dla duchownych” z formularzem dla księży, sióstr zakonnych i innych osób duchownych, które mają wokół siebie konkretne osoby w kryzysie samobójczym i chcą dowiedzieć się jak udzielić im pomocy. Każde zgłoszenie trafi bezpośrednio do ks. Trzaski.

- Będziemy umawiać się na trzy kolejne spotkania, aby skonsultować konkretny przypadek, o którym ten ksiądz, czy siostra zakonna, będą chcieli porozmawiać. Jest to elektroniczna forma kontaktu, możemy spotkać się za pomocą wideokonferencji, albo po prostu telefonicznie lub mailowo, w zależności od potrzeb i możliwości. Każdej potrzebującej osobie przysługują trzy bezpłatne rozmowy. Z naszego doświadczenia wynika, że to wystarczająca droga, by ukierunkować osobę duchowną w procesie pomocowym – wyjaśnił suicydolog.

Ks. Trzaska podkreślił jednocześnie, że konsultacje nie są przeznaczone do pomocy w sytuacjach nagłych, które niekiedy wymagają szybkiego kontaktu z psychiatrą, bądź wezwania pogotowia dzwoniąc pod numer 112.

Konsultacji udzielać będą osoby duchowne, będą także prowadzone superwizje z innymi członkami zespołu „Życie warte jest rozmowy”. - Mamy więc pewność i gwarancję, że wsparcia udzielają prawdziwi profesjonaliści – zapewnił ks. Trzaska. - Czasem ksiądz lub siostra zakonna poznaje człowieka, który wyraźnie zgłasza myśli samobójcze. Bywa też, że sam duszpasterz rozeznaje, że u kogoś występują ryzykowne zachowania, ale nie jest do końca pewny czy należy w jakiś sposób zareagować i jak to zrobić z wyczuciem. W takich sytuacjach jesteśmy do dyspozycji. Można się do nas zgłosić w każdej sytuacji budzącej wątpliwości. Wspólnie będziemy planować jak pomóc takiej osobie – podkreślił członek Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego.

Obecnie na stronie akcji „Życie warte jest rozmowy” można też skorzystać z bezpłatnych konsultacji ze specjalistą suicydologiem, skierowanych do rodziców i opiekunów prawnych dzieci, które mają myśli samobójcze (lub istnieje takie podejrzenie), są po próbie samobójczej, planują odebrać sobie życie, samookaleczają się, bądź przejawiają inne zachowania autoagresywne. A także dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, których uczniowie przejawiają podobne zachowania.

– Jako księża, siostry, bracia zakonni, mamy niebywałą możliwość rozpoznania osób w kryzysie, czy to na katechezie, czy w życiu duszpasterskim. Odbywamy wiele spotkań z różnymi osobami, które niekiedy potrzebują pierwszej pomocy emocjonalnej, u których mogą występować zachowania samobójcze. Musimy wykorzysta tę szansę, zdobyć wiedzę jak pomóc takiej osobie, jak z nią rozmawiać – zaznaczył ks. Trzaska.

Platformy pomocowo-edukacyjna „Życie warte jest rozmowy” została stworzona z myślą o osobach, które borykają się z myślami samobójczymi, mają za sobą próby samobójcze lub straciły kogoś w wyniku samobójstwa. To pierwszy w Polsce projekt zajmujący się zapobieganiem samobójstwom we wszystkich grupach wiekowych. - Jesteśmy przekonani że samobójstwom można i trzeba zapobiegać. Poprzez działania edukacyjne, pomocowe, medialne staramy się dotrzeć do jak największej grupy osób – zapewniają twórcy projektu. Każdy może wesprzeć tę inicjatywę m.in. poprzez dobrowolne wpłaty na platformie Patronite, pod adresem:

