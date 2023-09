Pierwszy set był bardzo wyrównany. Słoweńcy wygrali go do 23.

Druga partia zaczęła się fatalnie dla Biało-Czerwonych. Nasz kapitan Aleksander Śliwka wdał się w długą, emocjonalną dyskusję z sędzią. Nic nam to nie dało, a Śliwka - który jest mentalną opoką całej drużyny - popełnił potem dwa głupie błędy i Słoweńcy prowadzili już 2:6. Takie incydenty potrafią rozbić psychicznie niejeden zespół - ale nie reprezentację Polski! Nasi nie tylko nie potonęli w emocjach, ale szybko zdobyli pięciopunktowe prowadzenie! Słoweńcy podgonili nieco wynik, zrobiło się nerwowo, ale ostatecznie to Polacy wygrali do 21. Brawa dla Wilfredo Leona, który dobrze przyjmował i świetnie atakował.

Jest remis! Straty odrobione 🇵🇱💪



👉 Polska - Słowenia 1️⃣:1️⃣



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/zklVoDvzNh — Polsat Sport (@polsatsport) 14 września 2023

W trzecim secie przy prowadzeniu Polski 13:12 zejsć z boiska musiał kontuzjowany rozgrywający reprezentacji Słowenii Gregor Ropret. Po stronie słoweńskiej zrobiło się nerwowo. Nasi tymczasem uspokoili grę i pewnie wygrali seta do 20.

Mamy to 🏐🇵🇱 Prowadzimy w wielkim półfinale mistrzostw Europy!



👉 Polska - Słowenia 2️⃣:1️⃣



📺 Polsat Sport pic.twitter.com/OP9MIin491 — Polsat Sport (@polsatsport) 14 września 2023

Czwarty set był z początku wyrównany jak pierwsza partia. Ale od czego jest Wilfredo Leon?! Jak nie bombowym atakiem, to plasem albo potężną zagrywką zdobywał punkty i rozbijał w puch marzenia Słoweńców. Dzieła ich zniszczenia dokończył potężny polski blok. Pod koniec Słoweńcy ostatnim zrywem zdobyli kilka punktów z rzędu (Zatorski, po coś brał ten aut!!!) Ostatnią partię Polacy wygrali do 21.

To był ciężki mecz - 22 zepsute zagrywki Polaków, problemy w przyjęciu (ale Wilfredo, który miał być celem numer jeden słoweńskiej zagrywki spisał się w tym elemencie na medal), ale też 11 punktowych bloków, które wyciągały nas z kłopotów, podobnie jak skuteczne ataki Leona w trudnych sytuacjach.

Podczas czterech poprzednich edycji mistrzostw Europy Słowenia wygrywała z Polską w półfinale. Mówiono już nawet o "klątwie"... Ech, przestańcie gadać o "klątwach"... Brawo, Biało-Czerwoni!

W finale Polacy zmierzą się w sobotę o godz. 21.00 z Włochami, którzy w drugim półfinale pokonali Francuzów 3:0. Biało-Czerwoni zagrają w finale mistrzostw Europy po raz pierwszy od 2009 roku, gdy wywalczyli jedyny w historii złoty medal

Polska – Słowenia 3:1 (23:25, 25:21, 25:20, 25:21).

Polska: Norbert Huber, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski, Wilfredo Leon, Aleksander Śliwka - Paweł Zatorski (libero) - Tomasz Fornal, Kamil Semeniuk.

Słowenia: Klemen Cebulj, Jan Kozamernik, Rok Mozic, Alen Pajenk, Gregor Ropret, Tine Urnaut - Jani Kovacic (libero) - Nik Mujanovic.