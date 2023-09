Dla bezpieczeństwa nas wszystkich  

Organizatorem konferencji naukowej "Racjonalizacja procesów zapewnienia bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń religijnych" jest Fundacja Obserwatorium Społeczne.

Główny jej cel to wymiana dobrych praktyk i przykładów z dziedziny bezpieczeństwa zgromadzeń religijnych. Jest to możliwe dzięki połączeniu wiedzy naukowej środowisk akademickich z doświadczeniem praktyków, tj. przedstawicieli instytucji religijnych, specjalistów ds. bezpieczeństwa, w tym funkcjonariuszy formacji mundurowych, na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo.

Podczas tegorocznej edycji wydarzenia podejmowano temat bezpieczeństwa pożarowego budowli sakralnych. Dyskutowano o pożarze katedry w Gorzowie Wielkopolskim, rozmawiano o bezpieczeństwie pożarowym w kontekście wojny na Ukrainie.

Konferencja zgromadziła również ekspertów współpracujących z Fundacją Obserwatorium Społeczne w ramach projektów SHIELD i ProSPeReS.

Spotkanie naukowe było też okazją do uhonorowania osób zaangażowanych w organizację konferencji. Pamiątkowe statuetki przyznawane przez Instytut Bezpieczeństwa Społecznego otrzymali prof. Bernard Wiśniewski, inicjator dorocznych spotkań, profesor Robert Socha, dr hab. Aleksander Babiński i dr hab. Jacek Zboina. Statuetkę dla dr hab. Romana Ratusznego, pracującego w Ukrainie, odebrał jego syn. Okolicznościową grafiką został wyróżniony dr Robert Gwardyński – wicedyrektor Instytutu Bezpieczeństwa Społecznego we Wrocławiu.

Przy organizacji Fundacja Obserwatorium Społeczne współpracuje z Akademią Pożarniczą w Warszawie, Akademią WSB w Dąbrowie Górniczej, Lwowskim Państwowym Uniwersytetem Bezpieczeństwa Życia oraz Papieskim Wydziałem Teologicznym we Wrocławiu.