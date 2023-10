Co najmniej 21 ofiar katastrofy autobusu koło Wenecji  

Co najmniej 21 osób, wśród nich cudzoziemcy, zginęło w katastrofie autokaru w Mestre, należącym administracyjnie do Wenecji na północy Włoch. Rannych jest 18 osób. Pojazd runął z wysokiego wiaduktu w rejonie stacji kolejowej. Według włoskiej agencji prasowej Ansa, powołującej się na ekipy ratowników, wśród ofiar są obywatele Ukrainy, Niemiec i Francji. Autobus był wynajmowany do przewozu turystów z kempingu w Mestre do Wenecji.