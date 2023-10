Strefa Gazy. W bombardowaniu domu zginęło co najmniej 55 osób  

Co najmniej 55 Palestyńczyków zginęło w Strefie Gazy w nocy z soboty na niedzielę w izraelskich bombardowaniach, kolejne cztery osoby zginęły na Zachodnim Brzegu - podały Reuters i AFP, powołując się na palestyński resort zdrowia.

Liczba ofiar izraelskich ataków na Zachodin Brzegu od początku wojny Izraela z Hamasem wzrosła do 89. W sobotę resort zdrowia w Strefie Gazy przekazał, że od początku konfliktu w enklawie zginęło 4385 Palestyńczyków, a 13 651 zostało rannych.

Izrael poinformował w sobotę wieczorem o zamiarze zintensyfikowania ataków na Strefę Gazy w ramach przygotowań do kolejnego etapu wojny z Hamasem. Rzecznik izraelskiego wojska, kontradmirał Daniel Hagari, po raz kolejny zaapelował do mieszkańców północnej części enklawy do ewakuacji na południe Strefy.

Izraelskie lotnictwo od 7 października prowadzi bombardowania Strefy Gazy i okazjonalnie atakuje miejscowości na Zachodnim Brzegu w odpowiedzi na brutalny atak bojowników Hamasu na Izrael. Izraelska armia podkreśla przy tym, że wiele rakiet wystrzeliwanych przez terrorystów nie dociera do Izraela i spada w Strefie Gazy, zabijając cywilów.