"W Meksyku ginął w tym roku od kul przestępców przeciętnie jeden policjant dziennie, a od 1 grudnia 2018 roku do 19 października 2023 roku zamordowano w naszym kraju co najmniej 2159 policjantów. 88 proc. zabitych stanowili funkcjonariusze drogówki" - brzmi oficjalny komunikat rządowy ogłoszony we wtorek, dzień po tym, jak meksykańskie media zrelacjonowały na pierwszych stronach atak gangu narkotykowego na patrol policji.