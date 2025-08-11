Nigeria: Krwawy odwet wojska

Napadali, rabowali, a ostatnio zabili 13 członków służb porządkowych.
W piątek w nigeryjskim stanie Zamfara bandyci zabili 13 policjantów i wspieranych przez państwo członków cywilnych grup zadaniowych (JTF), zwanych milicjami. Po ataku bandyci schronili się w pobliskim lesie. W niedzielę wojsko zbombardowało ich kryjówkę, zabijając pond 100 z nich.
Gangi terroryzujące od lat nigeryjski stan Zamfara porwały w miniony czwartek kilkunastu mieszkańców wioski Adabka. Gdy następnego dnia na pomoc zaatakowanym rolnikom przybyła grupa policjantów i członków JTF, bandyci zastawili na nich zasadzkę. W strzelaninie zginęło dwóch policjantów i 11 członków lokalnej samoobrony - relacjonował Hamisu Faru, poseł z tego regionu.
Po ataku napastnicy schronili się w okolicznym gęstym lesie Makakkari, który od co najmniej 10 lat jest schronieniem dla ponad 5 tys. bandytów regularnie napadających na okoliczne wioski, których mieszkańców porywają dla okupu a domostwa palą.
Ale spokój lasu Makakkari został zakłócony wczesnym rankiem w niedzielę, gdy wojsko zaatakowało go z powietrza i ziemi. Najpierw drony zwiadowcze precyzyjnie zlokalizowały obozy bandytów, które chwilę później zostały zbombardowane i ostrzelane przez samoloty nigeryjskiej armii. W komunikacie wydanym w niedzielę wieczorem armia pochwaliła się, że zabiła ponad 100 bandytów, zniszczyła ich motocykle i obróciła w gruzy leśną twierdzę.
W niedzielnym ataku zginęło wielu czołowych przywódców bandytów, a inni, którzy próbowali uciec wpadli w ręce żołnierzy.
Prymas Polski abp Wojciech Polak, przyłączając się do wołania papieża Leona XIV, prosi, by najbliższy piątek 22 sierpnia był dniem modlitwy i postu w intencji pokoju na świecie.
Amerykański katolicki wydawca, Our Sunday Visitor Inc. (OSV), ogłosił, że do grudnia 2025 roku zakończy prawie całą swoją działalność periodyczną, w tym wydawanie swojego flagowego magazynu Our Sunday Visitor (Gość Niedzielny). Działać nadal będzie natomiast agencja informacyjna OSV News, która została powołana w 2023 roku.
W najbliższy piątek będziemy obchodzić wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Królowej.
Módlmy się o pomyślny rezultat wysiłków podejmowanych na rzecz zakończenia wojen i szerzenia pokoju, aby w negocjacjach zawsze na pierwszym miejscu znajdowało się dobro wspólne narodów – powiedział dziś Papież po modlitwie Anioł Pański w Castel Gandolfo.