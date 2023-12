"Macedonia Północna jest wieloetniczna i wielokulturowa, a jedyną narracją, która pogodziła i spoiła społeczeństwo jest perspektywa włączenia do Unii Europejskiej. Wszystkie grupy społeczne, kulturowe, religijne, etniczne mają ten sam cel" - wyjaśnił Osmani, sam reprezentujący albańską mniejszość Macedonii Północnej.

Politico zauważyło, że "po zwycięstwie przywódcy skrajnej prawicy Geerta Wildersa w Holandii i groźbach premiera Węgier Viktora Orbana, dotyczących zablokowania rozmów akcesyjnych z Ukrainą, istnieje ryzyko, że dynamika na rzecz rozszerzenia UE ponownie utknie w martwym punkcie".

"Jeśli nam się nie uda, ponieważ UE nie będzie wystarczająco asertywna, myślę, że będzie to początek efektu domina w całym regionie. A przesłanie będzie takie, że na Bałkanach demokracje wieloetniczne nie mogą działać - i nie sądzę, że jest to odpowiedź, którą chcielibyśmy usłyszeć w odniesieniu do naszego regionu. Dlatego musimy naciskać i traktować tę sprawę poważnie" - zaznaczył szef dyplomacji Macedonii Północnej.

Osmani wezwał do "zmiany paradygmatu", aby zapewnić krajom przystępującym dodatkowe korzyści w miarę zbliżania się akcesji. "Obecnie podejście polega na tym, że wszystko albo nic" - tłumaczył Osmani, dodając: "Dlaczego po prostu nie zaczniemy integrować się z UE przed pełnym członkostwem?".

Polityk zaproponował trzy etapy stopniowej integracji. "(Pierwszy z nich) to status obserwatora przy UE, dzięki któremu na przykład Macedonia Północna - która w pełni dostosowała się do polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE - byłaby zapraszana na wszystkie Rady do Spraw Zagranicznych" - wskazał Osmani, oceniając, że obecny brak takiego zaproszenia "nie jest logiczny".

Jako kolejne dwa etapy zaproponował "dostęp do jednolitego rynku UE przed członkostwem, po spełnieniu kryteriów" oraz "kwalifikowanie się do funduszy strukturalnych i spójności", również jeszcze przed akcesją do Unii.

Macedonia Północna wystąpiła o członkostwo w UE w marcu 2004 roku, a w grudniu 2005 roku uzyskała status kraju kandydującego do Unii. W lipcu 2022 roku odbyła się w Brukseli międzyrządowa konferencja, inaugurująca negocjacje akcesyjne tego państwa z UE. (PAP)

