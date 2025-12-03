info.wiara.pl » Informacje » Ze świata » Nie będzie w Europie rosyjskiego gazu?
rss newsletter facebook twitter

Nie będzie w Europie rosyjskiego gazu?

Bez gazu trudno  
Roman Koszowski /Foto Gość Bez gazu trudno

Rada UE i PE doszły do porozumienia ws. wygaszenia importu rosyjskiego gazu do 2027 r

 Rada UE, czyli kraje członkowskie, i Parlament Europejski poinformowały w nocy z wtorku na środę, że doszły do porozumienia w sprawie wygaszenia importu rosyjskiego gazu do UE do 2027 roku. To część zabiegów na rzecz uniezależnienia UE od surowców energetycznych z Rosji.

Duńska prezydencja w Radzie UE i przedstawiciele PE zawarli nieformalne porozumienie, które przewiduje wprowadzenie wiążących przepisów o wygaszeniu importu gazu z Rosji. W przypadku skroplonego gazu ziemnego (LNG) całkowity zakaz ma obowiązywać od końca 2026 r., a w przypadku surowca przesyłanego gazociągami - od jesieni 2027 r.

- To duże zwycięstwo dla nas i całej Europy. Musimy położyć kres uzależnieniu UE od rosyjskiego gazu, a zakazanie go na stałe w UE jest ważnym krokiem w dobrą stronę - oświadczył cytowany w komunikacie duński minister ds. energii i klimatu Lars Aagaard.

By wejść w życie, porozumienie musi zostać formalnie zatwierdzone przez PE i Radę UE - wynika z komunikatów obu instytucji.

W październiku z Rosji pochodziło 12 proc. gazu sprowadzonego do UE, podczas gdy przed rozpoczęciem przez Moskwę w 2022 roku inwazji na Ukrainę na pełną skalę odsetek ten wynosił 45 proc. Gaz z Rosji wciąż importują między innymi Węgry, Francja i Belgia - podała agencja Reutera.

«« | « | 1 | » | »»

PAP |

dodane 03.12.2025 08:12

TAGI| DYPLOMACJA, KOREKTA, ORGANIZACJE, PALIWA, PAP, ROSJA, UE, UNIA EUROPEJSKA

PRZECZYTAJ TAKŻE
Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę | Macron i Xi we wspólnym oświadczeniu wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie | Rosja ma umożliwić powrót porwanym ukraińskim dzieciom | UE: Pełny zakaz importu rosyjskiego gazu od 2027 r. | UE: zatrzymana była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Tydzień z Wiara.pl

Przeczytaj jeszcze

Galerie

Oglądaj z Wiarą

NASZYM ZDANIEM

Dzień świętego Mikołaja

Maria Sołowiej

Dzień świętego Mikołaja

Spójrz na konsekwencje

Andrzej Macura

Spójrz na konsekwencje

Fakty? Dla wielu nieistotne. Ważne jest wrażenie.

Pajęcze sieci

ks. Włodzimierz Lewandowski

Pajęcze sieci

Obraz pajęczej sieci, a właściwie nici, pojawił się w mojej wyobraźni wraz z powrotem Leona XIV z pierwszej podróży apostolskiej.

Autoreklama

Autoreklama

Najnowsze

Naukowy

W. Brytania: Naukowcy bawią się w bogów?

Naukowcy zrobili pierwszy krok w kierunku stworzenia syntetycznych ludzkich genomów.

Dron

Wojsko francuskie otworzyło ogień do dronów

Latały nad bazą atomowych okrętów podwodnych.

W ławach rządowych sejmu

Sejm nie odrzucił weta prezydenta wobec ustawy o kryptoaktywach

Teraz czas na nowe propozycje.

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

W Al-Faszir w Sudanie mogło zginąć nawet 60 tys. osób

Od czasu zdobycia Al-Faszir przez RSF aż 150 tys. mieszkańców pozostaje zaginionych. Nie wydaje się, aby opuścili miasto.

W sejmie

Klub PiS złożył wniosek o odtajnienie niejawnego punktu obrad Sejmu

Premier podczas tajnej części obrad miał mówić o "kryptoaferze i rosyjskim w niej śladzie".

Ruskij mir w Odessie

Ukrain: w Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej

Co zostało powiedziane w Moskwie?

Na uwięzi algorytmów

Komisja Europejska nałożyła karę 120 mln euro na platformę

Kar za brak transparentności uniknął chiński TikTok - KE uznała, że odpowiedział na jej uwagi.

Podczas prezydenckiego szczytu

Prezydent powołał Radę Zdrowia

Przewodniczącym gremium doradczego Piotr Czauderna.

Dzrzewo, o które wycierały się dziki

Prokuratura prowadzi dochodzenie ws. truchła dzika znalezionego w gm. Rozprza

Śledztwo dotyczy podejrzenia kłusownictwa.

Media społecznościowe

USA: Vance ostrzegł KE przed nałożeniem kary na X

UE powinna wspierać wolność słowa, a nie "atakować amerykańskie firmy" bez powodu.

Na granicy

Strefa buforowa przy granicy z Białorusią przedłużona na kolejne 90 dni

Obszar strefy buforowej nie zmienił się w porównaniu z obowiązującym dotychczas.

A dzięki mediom społecznościowym słowa polityków rażenie mają większe

Prowokacyjny język partii napędza przemoc polityczną

tak uważa większość Amerykanów.

Kalendarz do archiwum

Dzisiaj: 07.12.2025
« » Grudzień 2025
niedz. pon. wt. śr. czw. pt. sob.
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10

Nie tylko dla meteopatów

Pogoda
Katowice
7°C Niedziela
noc
7°C Niedziela
rano
8°C Niedziela
dzień
8°C Niedziela
wieczór
wiecej »
 