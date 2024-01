Ukraina mimo nowych masowych ostrzałów się nie poddaje  

„Nazywam to ludobójstwem na narodzie ukraińskim dokonywanym przez Rosjan. Świat powinien (…) zrobić wszystko, aby powstrzymać to rozprzestrzeniające się zło” – wyznaje rektor greckokatolickiego seminarium we Lwowie, ks. Ihor Boyko. To położone na zachodzie kraju miasto również ucierpiało w wyniku ostatnich ataków powietrznych, nie tylko 29 grudnia, ale także wczoraj, choć wcześniej przez prawie dwa miesiące nie odzywały się już tam syreny.