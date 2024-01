Z Hiszpanii pochodziło 197185 przybyszów, głównie z Andaluzji na południu kraju – 46245, następnie z Madrytu i okolic – 33559 i Wspólnoty Walencji – 23666. Z zagranicy najwięcej było Amerykanów – 32063, potem Włochów – 28645 i Niemców – 24342 osób, a w pierwszej dziesiątce liczby pielgrzymów zagranicznych znaleźli się jeszcze obywatele Portugalii, Francji, Wielkiej Brytanii, Meksyku, Korei Południowej i Irlandii. Kolejne miejsca zajęli Australijczycy, Kanadyjczycy, Brazylijczycy, Holendrzy i Polacy (15. pozycja), których – według Biura Przyjęcia – przybyło tam 1358.

Prawie połowa pielgrzymów – 219785 – dotarła na miejsce, idąc głównym Szlakiem, zwanym Francuskim, 88717 osób przemierzyło Szlak Portugalski i 52746 – Szlak Portugalski z Wybrzeża. Łącznie do Santiago pątnicy przybyli 17 Szlakami. Zdecydowana większość pątników – 404175 pokonała swoje trasy pieszo, ale 22881 przybyło do Grobu św. Jakuba na rowerach, 606 – konno, 276 łodziami i 198 na wózkach inwalidzkich.

Z punktu widzenia wieku pątników 177529 osób miało od 46 do 65 lat a nieco mniej – 171739 – od 18 do 45 lat, 36460 osób było poniżej 18. roku życia. Wśród pielgrzymów przeważaly kobiety – 230333.

Należy jeszcze zauważyć, że chociaż Camino de Santiago jest tradycyjną pielgrzymką katolicką, to 98435 (22,69 proc.) jej uczestników wyruszyło na nią z pobudek niereligijnych.

Szlak pielgrzymkowy do grobu św. Jakuba Starszego Apostoła w Santiago de Compostela istnieje już ponad tysiąc lat a drogi do niego prowadzą z różnych miejsc, głównie w Portugalii i we Francji, ale też np. z Polski. Oficjalnie uznanych jest 9 t szlaków (caminos): Francuski, Północny, Pierwotna (Primitivo), Angielski, Finisterre-Muxia, Portugalski z Wnętrza, Portugalska z Wybrzeża, Vía de la Plata lub Szlak Mozarabski i Szlak Zimowy. Jak przypomina katedra w tym mieście w hiszpańskiej Galisji, "jest to jedna z najstarszych i najważniejszych dróg pątniczych w chrześcijaństwie". W 1987 Rada Europy ogłosiła ją pierwszą Trasą Kulturalną naszego kontynentu.