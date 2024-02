– Mój pierwszy poważny kryzys życia zakonnego przeżyłem po ponad dziesięciu latach w Towarzystwie Jezusowym. Najpierw zmiażdżyła mnie informacja o krzywdach, jakie wyrządził współbrat z mojej prowincji, a kiedy zacząłem się zbierać po tym doświadczeniu, zaczęły się pojawiać pierwsze informacje o przestępstwach seksualnych dokonanych przez Marko Rupnika. Ten temat bolał mnie od wielu lat, bo znałem osobiście kilka osób skrzywdzonych, a regularne kursy i warsztaty z ochrony nieletnich coraz mocniej otwierały mi oczy na tę rzeczywistość. Wtedy jednak po raz pierwszy przeżyłem tak silny wstrząs, uderzający w moje zaufanie do przełożonych i całego Kościoła. Nie mieściło mi się w głowie jakie spustoszenie musiało to spowodować w życiu skrzywdzonych, jak to możliwe, że w ogóle do tego wszystkiego doszło i dlaczego tak długo trwało, zanim osoby skrzywdzone zostały w ogóle usłyszane – opowiada KAI Dominik Dubiel SJ.

Wówczas studiował teologię na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. "Tym, co pomagało mi się pozbierać, była lektura Księgi Hioba i Psalmów, zainspirowana wykładami biblijnymi, w których wówczas uczestniczyłem. Hiob, na którego spadło niezasłużone cierpienie, zmiażdżony przez życie i pozwalający sobie na lament nad dotykającym go złem. Deprecjonowany przez wszystkich, a jednak zachowujący, mimo wszystko, osobistą więź z Bogiem. I psalmy, zwłaszcza te wyrażające wołanie w chwilach rozpaczy, kończące się nadzieją, wbrew wszelkiej nadziei" - wyznaje jezuita.

Wojciech Morański SJ, szef "Modlitwy w drodze", zaproponował mu napisanie piosenki na dzień solidarności i modlitwy za skrzywdzonych seksualnie.

– Z jednej strony chętnie się zgodziłem, bo to temat, który nieodwracalnie naznaczył moje patrzenie na rzeczywistość. Z drugiej strony czułem wielką niepewność, bo ten temat jest otwartą raną, której doświadczamy wszyscy, ale każdy nieco inaczej. Chcąc się jednak pomodlić zarówno za te osoby, jak i za całą wspólnotę Kościoła, po wielu konsultacjach, sięgnąłem po teksty, które mi osobiście najbardziej pomagały w dniach, w których próbowałem jakoś poukładać sobie na nowo patrzenie na naszą kościelną rzeczywistość: po lamentacje z księgi Hioba i jeden z najbardziej znanych psalmów pokutnych, czyli Psalm 51, będący wołaniem do Boga z głębi ciemności. W ten sposób powstała piosenka, która jest moją osobistą modlitwą wyrażającą zdruzgotanie ogromem zła, jakim są krzywdy seksualne, a jednocześnie wołaniem do Pana o dotknięcie tych wszystkich „połamanych kości” Jego uzdrawiającą i przemieniającą łaską – mówi Dominik Dubiel SJ.

Do realizacji tego projektu zaprosił jedną z jego ulubionych polskich wokalistek – Kasię Bogusz i Mateusza Frankiewicza, producenta muzycznego. Piosence towarzyszy animacja przygotowana przez Elwirę Ginalską.

Integralną częścią projektu jest rozważanie, które napisał Wojciech Bojanowski SJ z Centrum Ochrony Dziecka, w konsultacji z osobami zranionymi. Ukaże się ono w piątek na kanałach "Modlitwy w drodze". "Tą medytacją chcemy dostarczyć narzędzi do pomodlenia się naszą piosenką na głębszym poziomie – z jednej strony bardziej osobistym, z drugiej, obejmującym całą wspólnotę próbującego się nawracać się Kościoła" - wyjaśnia Dominik Dubiel.

Utwór, tekst i więcej informacji znaleźć można na stronie TUTAJ