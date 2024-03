Pierwszego dnia Kongresu odbędzie się składająca się z dwóch części sesja plenarna: „Przyszłość idei decentralizacji w zmieniającym się świecie”. Moderatorem wieczornej części będzie Willie Sullivan, Starszy Dyrektor, Electoral Reform Society (Wielka Brytania). Wśród panelistów będą: Marcin Kuchciński, Marszałek, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego (Polska), Jerzy Buzek, Poseł, Parlament Europejski (Polska), Francisco Javier Ayala Ortega, Przewodniczący Komitetu ds. Stosunków Międzynarodowych, Hiszpańska Federacja Gmin i Prowincji FEMP, (Hiszpania), Pekka Komu, Business Development Manager, Przewodniczący Zarządu Regionu Päijät-Häme, LADEC (Finlandia), Krzysztof Gawkowski, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Cyfryzacji, Ministerstwo Cyfryzacji (Polska).

Wysoki poziom samorządności to jedno z największych osiągnięć systemów demokratycznych. Scedowanie zadań na samorządy i społeczeństwo zaprocentowało rozwojem regionów. Poważne turbulencje z jakimi mierzymy się w ostatnich latach odcisnęły piętno na procesie globalizacji i decentralizacji. Pandemia, inflacja i wojna w Ukrainie zachęciły kraje do konsolidacji władzy. Czy centralizacja jest jednak właściwą ścieżką rozwoju? Nowe czasy wyznaczają zadania i wyzwania, na które jedną z odpowiedzi powinno być rewolucyjne podejście do idei decentralizacji.

Europejski Kongres Samorządów, program którego obejmuje blisko 200 wydarzeń (bloków programowych, paneli dyskusyjnych, warsztatów, wykładów, prezentacji), serdecznie zaprasza do rejestracji na wydarzenie za pośrednictwem strony: https://www.forum-ekonomiczne.pl/

Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce, w którym spotykają się liderzy samorządów, przedstawiciele elit regionalnych członkowie administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu.

Głównym Partnerem 9. EKS jest Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

