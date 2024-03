Zmarł arcybiskup senior Marian Gołębiewski  

Metropolita senior archidiecezji wrocławskiej odszedł do domu Ojca w poniedziałek 11 marca w godzinach południowych.

Uroczystości pogrzebowe abp. Gołębiewskiego rozpoczną się w niedzielę 17 marca Mszą św. o 18.30 w katedrze pw. św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Po Eucharystii do godz. 22 będzie można indywidualnie czuwać przy trumnie zmarłego metropolity seniora.

W poniedziałek 18 marca o godz. 11 w katedrze wrocławskiej zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa. Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego zostanie złożona w krypcie metropolitów wrocławskich.

Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie...

Urodzony 22 września 1937 r. w Trzebuchowie w diecezji włocławskiej, wyświęcony został na kapłana 24 czerwca 1962 r. Podjął pracę duszpasterską w Ślesinie, następnie w Zduńskiej Woli. W 1966 r. rozpoczął studia na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (specjalizując się tematyce biblijnej).

W 1969 rozpoczął studia w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 1976 r. otrzymał stopień doktora nauk biblijnych na podstawie pracy Analyse littéraire et théologique d´Is 54-55. Une alliance eternelle avec la nouvelle Jerusalem. W 1976 r. rozpoczął pracę jako wykładowca Pisma Świętego Starego Testamentu oraz języka greckiego, łacińskiego i angielskiego w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku.

W swojej pracy naukowej zajmował się zwłaszcza księgami prorockimi Starego Testamentu. W 1994 r. na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej otrzymał stopień doktora habilitowanego teologii w zakresie biblistyki - na podstawie dorobku naukowego i rozprawy zatytułowanej "Hymny samopochwalne Jahwe u Deutero-Izajasza (40-48). Studium literacko-krytyczno-teologiczne".

20 lipca 1996 r. wyniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności biskupa ordynariusza koszalińsko-kołobrzeskiego, święcenia biskupie przyjął 31 sierpnia 1996 r., w tym samym dniu odbył ingres do katedry w Koszalinie, 3 kwietnia 2004 r. mianowany został arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Ingres do katedry wrocławskiej odbył się 24 kwietnia.

Abp Marian Gołębiewski był członkiem Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych, członkiem Stałej Konferencji Episkopatu Polski, przewodniczącym ds. Apostolstwa Świeckich Polski, przewodniczącym Sekcji Biblijnej Komisji Nauki Wiary, członkiem Komisji Wiary, członkiem Rady Naukowej KEP.

16 czerwca 2013 r. funkcję pasterza archidiecezji wrocławskie przekazał swojemu następcy.

Stolica Apostolska - w następstwie formalnych zgłoszeń - przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań abp. Gołębiewskiego w sprawach wykorzystywania seksualnego małoletnich przez niektórych kapłanów z diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej w czasach jego posługi biskupiej (1996-2004) i z archidiecezji wrocławskiej (2004-2013).

W wyniku zakończonego dochodzenia w 2021 r. podjęła w stosunku do arcybiskupa seniora następujące decyzje: nakaz prowadzenia życia w duchu pokuty i modlitwy, zakaz uczestniczenia w jakichkolwiek uroczystościach publicznych, nakaz zapłaty tytułem pokuty odpowiedniej kwoty z prywatnych pieniędzy na rzecz Fundacji św. Józefa z przeznaczeniem na prewencję i towarzyszenie ofiarom wykorzystywania seksualnego.