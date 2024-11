Sudan: Ponad 150 osób zmarło z powodu zatrucia w mieście Al-Hilaliya

Podejrzana nie przeznaczona do spożycia pszenica.

Ponad 150 osób zmarło z powodu tajemniczego zatrucia w oblężonym od kilku tygodni przez Siły Szybkiego Wsparcia (RSF) mieście Al-Hilaliya w prowincji Al Dżazira. Kilkadziesiąt innych osób przebywa w szpitalach, poinformowała w sobotę Gezira Conference, cywilna organizacja monitorująca naruszenia praw człowieka w Sudanie

Gezira Conference, opublikowała w sobotę oświadczenie, w którym opisała kryzys: "W ciągu ostatnich 24 godzin odnotowano 40 zgonów z powodu zatrucia, co zwiększa łączną liczbę zgonów do 166, w tym 15 z powodu bezpośredniego ostrzału ze strony RSF".

Po przejęciu kontroli nad miastem RSF oskarżono o powszechne nadużycia wobec cywilów, w tym o zniszczenie i splądrowanie niezbędnej infrastruktury, między innymi miejskiego centrum dializ, które obsługuje 31 okolicznych wiosek, oraz głównego szpitala. RSF zarzuca się również zniszczenie studni wodnych, młynów zbożowych, aptek i kluczowej infrastruktury elektrycznej.

Działający w oblężonym mieście ruch oporu oskarżył RSF o rozprowadzanie wśród ludności chemicznie przetworzonej pszenicy przeznaczonej do użytku rolniczego, co prawdopodobnie doprowadziło do masowych zatruć, których nie można powstrzymać z powodu braku lekarzy i lekarstw.

Gezira Conference poinformowała również, że RSF żąda miliona funtów sudańskich (około 450 USD) od każdej osoby chcącej ewakuować się z Al-Hilaliya, gdzie wciąż przebywa ponad 30 tys. osób.

Dowódcy RSF zaprzeczyli w sobotę wszystkim tym zarzutom, przerzucając odpowiedzialność za zatrucia i kradzieże na "przestępców powiązanych z byłym reżimem".

Wojna domowa w Sudanie rozpoczęła się w kwietniu 2023 r. między sudańskim wojskiem a jego byłym sojusznikiem, Siłami Szybkiego Wsparcia, które powstały ze zjednoczenia arabskich milicji w Darfurze. Wojna pochłonęła już ponad 20 tys. ofiar, doprowadziła do zniszczenia stolicy kraju, przesiedlenia jednej czwartej jego populacji. Zrujnowała też gospodarkę i ściągnęła na Sudan klęskę głodu.

Obecnie walki toczą się o kontrolę nad prowincją Al Dżazira, w środkowo-wschodnim Sudanie, kluczowym obszarem rolniczym, który od końca ubiegłego roku znajduje się pod kontrolą RSF.