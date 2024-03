W Rzymie powstaje Muzeum Shoah  

Na lokalizację obiektu wybrano rozległe tereny Villi Torlonia. Nad harmonogramem prac dyskutowała stołeczna Komisja ds. Robót Publicznych 25 marca, ustalając, że roboty przy fundamentach ruszą w lipcu.

Kierownik budowy Andrea De Gorga poinformował, że od lipca do września ubiegłego roku trwały prace przy oczyszczaniu terenu z niewypałów powojennych, a od tego czasu do chwili obecnej prowadzone są badania geologiczne, podczas których odkryto wiele jam w gruncie, co „budzi pewne obawy”. W związku z tym wykonawcy zastanawiają się nad modyfikacją projektu fundamentów – rozważają osadzenie ich na specjalnych palach. Jedną z przeszkód ma być także obecność wód gruntowych pod ciśnieniem. Dla tego problemu też ma zostać przygotowane rozwiązanie w najbliższym czasie.

Zgodnie z harmonogramem, prace, które rozpoczną się w lipcu, mają potrwać ok. 600 dni. Obiekt będzie mieć cztery piętra, w których znajdą się sale wystawiennicze i edukacyjne oraz aula konferencyjna.

Giulia Argenti z portalu Roma Today przypomina, że o projekcie architekta Luki Zeviego mówi się w Rzymie od ok. 20 lat. Od początku planowano, że muzeum ma powstać w Villi Torlonia – miało się to stać w latach 2005–2007, jak zapowiadał ówczesny burmistrz Walter Veltroni. Nie udało się wtedy, ale w 2013 r. ogłoszono w końcu przetarg, by w 2014 r. zapadła decyzja, że placówka zostanie przeniesiona na drugi koniec miasta – do dzielnicy Eur. W kolejnym roku zmieniono lokalizację z powrotem na Villę Torlonia, jednak prace nie ruszyły. Dopiero w 2021 r., w środku kampanii wyborczej do samorządu, ówczesna burmistrz Virginia Raggi zainaugurowała budowę wmurowaniem kamienia węgielnego. I znowu sprawa ucichła.

Wreszcie w październiku ubiegłego roku parlament uchwalił ostatecznie ustawę o utworzeniu Muzeum Shoah w Rzymie. Będzie nim zarządzać Fundacja „Muzeum Shoah”, która będzie podlegać Ministerstwu Kultury.

Na budowę i eksploatację obiektu zapisano nakłady: w 2023 r. – 4 mln euro, w 2024 r. – 3 mln euro, w 2025 r. – 3,05 mln euro oraz 50 tys. euro rocznie, począwszy od 2026 roku.