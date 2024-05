Nowy przełożony ordynariatu dla byłych anglikanów  

Ordynariat Personalny Matki Bożej z Walsingham to struktura duszpasterska utworzona na mocy konstytucji apostolskiej Anglicanorum coetibus Benedyka XVI, która miała ułatwić anglikanom przyjęcie pełni wiary katolickiej przy jednoczesnym zachowaniu niektórych anglikańskich tradycji. Nowy zwierzchnik ordynariatu urodził się w 1961 r. w Londynie. W 1992 r. został pastorem anglikańskim. Pracował duszpastersko w Londynie oraz był członkiem Synodu Generalnego Kościoła Anglii. W 2009 r. podjął decyzję o przejściu na katolicyzm. W 2011 r. został przyjęty do Kościoła katolickiego i wyświęcony na kapłana. W przeciwieństwie do ks. Newtona nowy przełożony ordynariatu nie jest żonaty, dlatego Franciszek mianował go również biskupem.