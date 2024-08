Pan, który zna twoją przeszłość, wzywa cię, abyś przylgnął do Niego z jeszcze większą intensywnością – powiedział kard. Pietro Parolin do nowego arcybiskupa i nuncjusza apostolskiego w Angoli ks. Kryspina Dubiela podczas jego święceń biskupich. Uroczystość odbywa się w bazylice mniejszej pw. Zwiastowania Pańskiego w Leżajsku. Głównym konsekratorem jest kard. Parolin, a współkonsekratorami: abp Salvatore Pennacchio – rektor Papieskiej Akademii Kościelnej w Rzymie i metropolita przemyski abp Adam Szal.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zaznaczył, że do swojej nowej misji ks. Kryspin przygotowywał się najpierw w swojej rodzinie, potem w parafii i archidiecezji przemyskiej, a w końcu przez 20 lat w przedstawicielstwach papieskich w Rwandzie, Białorusi, Kolumbii, na Filipinach, w Polsce, w Słowenii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

– Żyłeś pragnieniem wzbogacania swojej wiedzy i trwania w wierności Panu, a wiele osób mogło docenić twoje dary jako człowieka, chrześcijanina, hojnego kapłana i oddanego pracownika Stolicy Apostolskiej. Teraz Pan, który zna twoją przeszłość, wzywa cię abyś przylgnął do Niego z jeszcze większą intensywnością. On, podobnie jak w przypadku Natanaela, w którym nie ma podstępu, docenia twoją służbę prawdzie i wzywa cię, abyś unikał wszelkich dwuznaczności w powierzonej ci posłudze – podkreślił.

Kaznodzieja zachęcał nominata, by wzorem Natanaela, którego święto dzisiaj obchodzimy, był dociekliwy i pozostawał otwarty „na wielkie rzeczy, które Bóg przygotował dla nas wszystkich”.

Kard. Parolin wskazał, że zadaniem nowego arcybiskupa będzie „głoszenie ludziom tych tak pogmatwanych czasów, że nasz Pan, który przyjął ludzką naturę i całkowicie ją odkupił, raz na zawsze objął w swoje panowanie naszą rzeczywistość”. – Na nic więc zdadzą się nasze wysiłki budowania świeckiego miasta, jeśli wykluczymy z niego obecność Boga. Strzeż zatem powierzonego ci depozytu wiary apostolskiej, strzeż go jak dobry zarządca i rozdzielaj hojnie jego skarby, aby jak dobre ziarno przynosił owoce w Kościele i społeczeństwie – powiedział.

Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej zwrócił uwagę na specyfikę posługi nuncjusza apostolskiego, który z jednej strony będzie reprezentować papieża w Kościele lokalnym, a jednocześnie ma umożliwić mu korzystanie z aktualnej i konkretnej wiedzy niezbędnej do prowadzenia jego misji apostolskiej.

– Będziesz przekazywał wszystkim nauczanie papieża, zwłaszcza to dotyczące godności każdej osoby od poczęcia do naturalnej śmierci oraz praw najuboższych; to dotyczące pokoju i braterstwa między narodami oraz poszanowania wolności religijnej; to wspierające gospodarkę inspirowaną kryteriami sprawiedliwości i inkluzywności; a także to dotyczące wspólnego domu. Jest to służba pełniona dla dobra Kościoła i pokoju na świecie. Będzie ona tym bardziej owocna, im bardziej będzie wytrwale podtrzymywana przez modlitwę i medytację Słowa Bożego – wskazywał kard. Parolin.

Zachęcał, by nowy nuncjusz całym swoim życiem wzbudzał zaciekawienie osobą Pana Jezusa i pociągał innych do dobrego życia Ewangelią.