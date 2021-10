Nuncjusz USA prosi o odstąpienie od kary śmierci  

Powodem prośby nie jest uwzględnienie okoliczności zbrodni ani orzeczenia o niepełnosprawności intelektualnej skazanego, lecz wezwanie do dostrzeżenia człowieczeństwa Johnsona i świętości wszelkiego ludzkiego życia.

List został rozpowszechniony na Twitterze przez s. Helen Prejean, amerykańską zakonnicę ze Zgromadzenia Sióstr św. Józefa, która od prawie 30 lat walczy z karą śmierci w Stanach Zjednoczonych. Nuncjusz w USA zacytował także słowa z encykliki Papieża Franciszka "Fratelli tutti": „Nie dawaj upustu żądzy zemsty przeciw okrucieństwom grzeszników, ale raczej bądź poruszony ranami, jakie te czyny zadały ich duszy, by realizować pragnienie ich zdrowienia”. Przypominając, że stan Missouri zajął odważne stanowisko w obronie godności życia (aborcja jest tam nielegalna od ósmego tygodnia ciąży), nuncjusz zaznaczył, że odrzucenie stosowania kary śmierci w przypadku Johnsona byłoby „równie odważnym uznaniem niezbywalnej godności osoby ludzkiej”.

Egzekucja 61-latka, skazanego za zabicie trzech osób podczas napadu na supermarket w 1994 roku, zaplanowana jest na 5 października. Od ponad 25 lat przebywa on w więzieniu stanowym w Bonne Terre. Johnson miał być stracony już w 2015 r., jednak jego adwokaci odwołali się twierdząc, że po operacji z 2008 r., która nie powiodła się w pełni, ich klient nadal ma guza mózgu, przez co w ostatnich latach miewał bolesne „ataki” i na co dzień mierzy się z bólem. W opinii powołanych przez nich biegłych, wstrzyknięcie trucizny sprowadziłoby na niego „niewyobrażalny ból”, co z punktu widzenia prawa jest niedozwolone. W ostatnim czasie jego prawnicy wnosili o odstąpienie od egzekucji, z powodu jego stwierdzonej niepełnosprawności intelektualnej, co uchylił w zeszłym miesiącu Sąd Najwyższy.

Jeśli wyrok zostanie wykonany, będzie drugim w tym stanie podczas pandemii COVID-19. Wykonywanie kary śmierci jest tymczasowo zawieszone w większości stanów. W maju zeszłego roku Missouri było pierwszym stanem w kraju, który dokonał egzekucji więźnia podczas pandemii. Po nim wykonano kolejne w Teksasie oraz z ramienia rządu federalnego.

Papież Franciszek dokonał zmian w Katechizmie Kościoła Katolickiego na temat najwyższego wymiaru kary. Aktualnie zapis brzmi: „Kościół w świetle Ewangelii naucza, że kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ jest zamachem na nienaruszalność i godność osoby, i z determinacją angażuje się na rzecz jej zniesienia na całym świecie”.