Kilkaset osób domagało się uwolnienia ks. Olszewskiego  

Manifestacja solidarności z uwięzionym ks. Michałem Olszewskim i dwiema urzędniczkami Ministerstwa Sprawiedliwości odbyła się 31 sierpnia na placu Jagiellońskim w Radomiu. Organizatorzy zachęcali również do podpisywania listu ze stanowczym sprzeciwem wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii.

Jeden z organizatorów pikiety Łukasz Mierzejewski mówił, że sprawa ks. Olszewskiego to początek tego, co zaczyna mieć miejsce w Polsce. – To początek defensywnej walki z Kościołem, walki z wartościami chrześcijańskimi. Widzimy tę walkę również na płaszczyźnie zmagania z obecnością religii w szkołach, ograniczaniem lekcji i łączeniem klas oraz marginalizowaniem tego przedmiotu – mówił.

Zachęcał także do wyrażenia sprzeciwu wobec działań Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących szkolnych lekcji religii. – Nie zgadzamy się na możliwość łączenia uczniów z różnych klas i poziomów edukacyjnych na lekcjach religii. Takie działanie jest przejawem nierówności i niesprawiedliwego traktowania uczniów i nauczycieli religii. Narusza to prawa ucznia, łamie zasady psychologiczne, pedagogiczne i dydaktyczne – mówił uczestnik manifestacji.

– Katolicyzm w Polsce to śpiący olbrzym, ale budzimy się, czego dowodem jest to dzisiejsze spotkanie. Chcemy żyć w wolnej, demokratycznej oraz chrześcijańskiej Polsce – zakończył Łukasz Mierzejewski.

Głos zabrała także dr Edyta Majcher, która codziennie pomaga dzieciom jako pediatra oraz jedna z organizatorek pikiety. Przypomniała, że Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował o przedłużeniu aresztu dla ks. Michała Olszewskiego. – Obiecano im złote góry, że 28 sierpnia będą mogli tulić swoich bliskich, ale rząd Tuska z naciskiem na sędziów, spowodował, że bez wskazania winy, pozostali w areszcie na kolejne 3 miesiące. Dlatego kieruję do państwa prośbę, odmawiajcie każdego dnia „Pod Twoją obronę” o godzinie 21.30, aby uwięzieni odczuwali duchowe wsparcie z naszej strony – zachęcała E. Majcher.

– Dzisiaj widzimy, że próbują zniszczyć chrześcijańską tożsamość Polski. Nie możemy na to pozwolić! Kard. Stefan Wyszyński mówił, że jeśli będą chcieli zniszczyć naród, to zaczną od Kościoła. I to się dzieje! – dodała dr Majcher.

W proteście udział wzięli również poseł Zbigniew Kuźmiuk i senator Stanisław Karczewski. – To co zrobiono z ks. Olszewskim i dwiema urzędniczkami było ruchem, który miał wystraszyć Polaków z przekazem, że każdy, kto korzystał z publicznych pieniędzy, będzie przetrzymywany miesiącami bez wyroku – powiedział poseł Kuźmiuk. – Dziękuję wszystkim, którzy modlą się z intencji zatrzymanych. Dziękuję, że tu jesteście! Jesteśmy świadkami, że w Polsce przekraczane są kolejne granice. Dlatego musimy być solidarności i niezłomni oraz walczyć z bezprawiem! – dodał senator Karczewski.

Przypomnijmy, że Sąd Okręgowy w Warszawie zdecydował w środę o przedłużeniu o kolejne trzy miesiące tymczasowego aresztu dla księdza Michała Olszewskiego i dwóch urzędniczek Ministerstwa Sprawiedliwości, podejrzanych w śledztwie w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Wcześniej Sąd Apelacyjny w Warszawie zdecydował o skróceniu aresztu do 31 sierpnia 2024 r.

Ks. Michał Olszewski jest sercaninem i prezesem Fundacji Profeto, która buduje w Warszawie centrum pomocy Archipelag, współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości.