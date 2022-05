Wybór miejsca Mszy św. nie był przypadkowy. To kościół św. Stefana w Radomiu, wzniesiony jako wotum za życie i posługę dziś już błogosławionego kard. Stefana Wyszyńskiego. A perłowi jubilaci przyjęli święcenia 28 maja 1992 r., w 11. rocznicę śmierci Prymasa Tysiąclecia. Mówił o tym gospodarz miejsca ks. kan. Andrzej Jędrzejewski, proboszcz parafii na radomskim Idalinie. - Od początku tak pomyślał ten kościół bp Edward Materski, który w 1981 r., pół roku po śmierci kard. Wyszyńskiego utworzył tutaj placówkę duszpasterską, a jej pierwszym proboszczem mianował ks. prał. Stanisława Makarewicza. Weszliśmy w ich trud, pogłębiając w tym miejscu stałą modlitwę o wyniesienie na ołtarze kardynała, organizowaliśmy spotkania, konferencje i inne wydarzenia, które go upamiętniały. Organizowaliśmy pielgrzymki do jego grobu, a ks. Makarewicz zadbał o to, by bryła świątyni była odwzorowaniem bazyliki na rzymskim Zatybrzu, która była patronackim kościołem kard. Wyszyńskiego - mówił ks. Jędrzejewski, a na zakończenie Mszy św. dodał: - Jak widzicie, drodzy księża, pełno w naszym kościele warszawskich śladów Prymasa Tysiąclecia. Dodajmy do tego relikwie i portrety bł. ks. Jerzego Popiełuszki, św. abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego czy św. Maksymiliana Kolbego. Wracajcie do naszej świątyni i czujcie się tu jak u siebie.

Do Radomia przyjechało prawie 30 księży, którzy studiowali i formowali się do kapłaństwa razem z obecnym ordynariuszem radomskim w warszawskim seminarium. Gdy w roku ich święceń kapłańskich została zreorganizowana przez Stolicę Apostolską struktura administracyjna Kościoła w Polsce, byli święceni już w nowych diecezjach - łowickiej, warszawskiej i warszawsko-praskiej.

Biskup Solarczyk wspomniał i polecił w modlitwie biskupów, którzy ich wtedy święcili - nieżyjących już kard. Józefa Glempa, metropolitę warszawskiego, i bp Alojzego Orszulika, ordynariusza łowickiego, a także żyjącego pierwszego biskupa warszawsko-praskiego bp. Kazimierza Romaniuka. W homilii przywołał list kard. Wyszyńskiego do kapłanów, w którym porównał modlitwę konsekracji z dnia święceń kapłańskich do pieśni, jaką matka śpiewa nad dzieckiem. - Dziś dziękujemy za tę pieśń miłości, jaką Bóg wpisał w nasze życie - powiedział bp Marek.

Homilia bp. Marka Solarczyka:

Przed końcowym błogosławieństwem życzenia do ordynariusza oraz obecnych jubilatów skierowali reprezentanci wspólnoty parafialnej prof. Bożena Borycka i Barbara Kobylarczyk. Gratulacje złożył również Waldemar Trelka, starosta radomski, a w imieniu Duszpasterstwa Akademickiego - Katarzyna Rylska.