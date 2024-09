Papież zapewnił o swej modlitwie za ofiary powodzi w Europie Środkowej  

„Zapewniam wszystkich o mojej bliskości, modląc się szczególnie za tych, którzy stracili życie i za ich rodziny” – powiedział Franciszek na zakończenie dzisiejszej audiencji odnosząc się do katastrofalnej powodzi, która dotknęła Środkową Europę.

Oto słowa Ojca Świętego w tłumaczeniu na język polski:

W ostatnich dniach ulewne deszcze nawiedziły Europę Środkową i Wschodnią, powodując ofiary śmiertelne, zaginięcia i rozległe zniszczenia. Zwłaszcza Austria, Rumunia, Republika Czeska i Polska muszą przeciwdziałać tragicznym trudnościom spowodowanym przez powodzie. Zapewniam wszystkich o mojej bliskości, modląc się szczególnie za tych, którzy stracili życie i za ich rodziny. Dziękuję i wspieram lokalne wspólnoty katolickie i inne organizacje ochotnicze w niesieniu przez nie pomocy i ratunku.

Ponadto Franciszek zaapelował do Polaków o troskę o religijne wychowanie dzieci:

Pozdrawiam serdecznie Polaków. Podczas mojej podróży apostolskiej do Azji i Oceanii mogłem przekonać się, że prawdziwym bogactwem każdego narodu są jego dzieci. Dzieci są bogactwem każdego narodu, także tutaj w Europe. Również wy, troszcząc się o wasze dzieci, przekazujcie im skarb wiary, wiedzę oraz ojczystą tradycję. Czyńcie to w środowisku rodzinnym, parafialnym i w szkole. Niech w tym ważnym zadaniu wspiera was św. Stanisław Kostka, którego święto dziś obchodzicie. Z serca wam błogosławię.

Papieską katechezę streściła po polsku Monika Nowak z redakcji polskiej „L’Osservatore Romano”:

Drodzy bracia i siostry, dzisiejsza katecheza poświęcona jest refleksji po podróży do Azji i Oceanii – podróży wyjątkowej, podczas której zostałem z entuzjazmem przyjęty przez wspólnoty podążające drogą harmonii i pojednania. W Indonezji zobaczyłem Kościół dynamiczny, który uczy, że kierunkiem, jaki powinniśmy obrać, jest współczucie, a braterstwo jest przyszłością i odpowiedzią na antycywilizację, na nienawiść i wojny. W Papui-Nowej Gwinei odkryłem piękno Kościoła misyjnego. Moje serce radowało się ze spotkania z misjonarzami, katechistami i młodzieżą, w której widziałem nową przyszłość, przyszłość braterstwa, bez przemocy plemiennej, bez kolonializmu ekonomicznego i ideologicznego. W Timorze Wschodnim uderzyła mnie młodość Kościoła i piękno tego ludu ‒ doświadczonego, ale radosnego, który uczy dzieci uśmiechu. Ostatnim etapem mojej podróży był Singapur, gdzie mniejszość chrześcijańska tworzy Kościół zaangażowany w kształtowanie harmonii i braterstwa między różnymi grupami etnicznymi, kulturami i religiami. W każdym z tych czterech krajów doświadczyłem spotkania z żywym Kościołem.

